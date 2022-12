﻿Leipzig: Nürnberger Straße einen Tag lang dicht

Suzi Quatro, Marteria, Kontra K, Matthias Reim: Das ist vom 11. bis 18. Dezember in Leipzig los

In der Arena geben sich bei fünf Konzerten musikalische Größen die Klinke in die Hand, im Haus Leipzig steht die Elvis-Weihnachtsshow an, und im Täubchenthal will ein erfolgreicher Jungmusiker begeistern.