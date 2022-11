In den nächsten Tagen gibt es wieder mehrere neue Einschränkungen im Leipziger Straßennetz. Betroffen ist unter anderem auch die Holzhäuser Straße. Dort warnen die Verkehrsplaner der Stadt vor Staugefahr.

Die Hinweisschilder auf die neue Einschränkung in der Stralsunder Straße stehen schon. Ab Montag ist die Trasse für fünf Tage komplett gesperrt.

Hier drohen Staus in Leipzig: Stralsunder und Holzhäuser Straße ab Montag Baustelle

Leipzig. Welche neuen Baustellen kommen in den nächsten Tagen auf die Leipziger zu? Hier die wichtigsten aktuellen Einschränkungen.

Stralsunder Straße 138b: Wegen Arbeiten an einer Abwasserleitung wird die Trasse am Montag voll gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Portitzmühlweg und Alter Theklaer Straße. Bis Freitag wird der Verkehr über Dingolfinger Straße, Am Schenkberg und Hohenheidaer Straße umgeleitet.

Holzhäuser Straße: Zwischen der Straßenbahn-Endhaltestelle und dem Sonnenwinkel beginnen am Montag Arbeiten an einem Trinkwasserstrang. Bis zum 23. Dezember muss mit Einschränkungen auf dem Rad-/Gehweg und der Fahrbahn gerechnet werden. Der Verkehr wird mit zwei Wechselampeln an der Baustelle vorbeigeführt. Achtung Staugefahr!

Karl-Siegismund-Straße: Diese Trasse wird am 17. November gesperrt. Im Bereich zwischen der Karl-Siegismund-Straße und der Gehörlosenschule wird bis zum 23. November an einer Trinkwasserleitung gearbeitet und deshalb eine örtliche Umleitung eingerichtet.

Naunhofer Straße 71-73: Am 17. November ist dieser Abschnitt einen Tag lang wegen Straßenbauarbeiten komplett gesperrt.

Russenstraße: In dieser Trasse sollten Autofahrer und Radler am Montag und Dienstag jeweils von 9 bis 14 Uhr eine Fahrbahneinengung und eine Radwegsperrung einplanen.

Quelle: Stadt Leipzig/Komm. Wasserwerke

www.leipzig.de/verkehrsinformationssystem