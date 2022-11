﻿Neue Baustelle: Windorfer Straße ab Montag stadteinwärts dicht

Windorfer Straße: Im Abschnitt zwischen Schwartze- und Altranstädter Straße müssen Autofahrer ab Montag mit einer halbseitigen Sperrung rechnen. Bis zum 2. Dezember wird der stadteinwärtige Verkehr über Dieskau- und Antonienstraße beziehungsweise über Dieskau- und Zschochersche Straße umgeleitet. Auslöser für die Sperrung sind Arbeiten am Trinkwassernetz.

Reclam-, Elsa-, Margaretenstraße: Wegen Arbeiten am Abwassernetz müssen in diesen drei Trassen ab Montag tagesaktuell Sperrungen eingerichtet werden. Diese Einschränkungen würden an den jeweiligen Tagen bis gegen 20 Uhr dauern, heißt es im Verkehrs- und Tiefbauamt. Gebaut werden soll bis zum 23. Dezember.