﻿Wundtstraße ab Mittwoch in Teilen dicht

Er ist länger in Sachen Trinkwasser unterwegs, als es den Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung gibt, und kennt das Altenburger Land wie seine Westentasche. Wassermeister Rocco Burkhardt erklärt, wie er in der Leitzentrale Rohrbrüche entdeckt und warum das Versorgungsnetz im Landkreis so viele Pumpen braucht.