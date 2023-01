﻿Neue Betreiber: Leipzigs Eisarena im Kohlrabizirkus soll künftig auch im Sommer öffnen

Leipzig. Die Eiszirkus Leipzig GmbH soll erst in der kommenden Woche offiziell gegründet werden. Doch bereits an diesem Freitag stellte der neue Betreiber seine Pläne für das Schlittschuh-Eldorado im historischen Kohlrabizirkus vor – verbunden mit überschwänglichem Dank an den Stadtrat.

Schließlich hatte dieser gerade erst einen Beschluss gefasst, der „den kontinuierlichen Betrieb einer zentralen Leipziger Eishalle bis Mitte 2025 sichert“, wie Sportbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) erläuterte. Demnach bekommt der neue Betreiber einen Mietvertrag für diesen Zeitraum und knapp2,5 Millionen Euro Betriebskostenzuschuss. Außerdem stellt die Kommune ihrer Tochterfirma LEVG 1,9 Millionen Euro für die Sanierung der Glaskuppel in der Südhalle zur Verfügung – dorthin soll die Eisfläche mit allem drum und dran in zweieinhalb Jahren umziehen.

Nur eine Bewerbung bei Ausschreibung

Auf eine europaweite Ausschreibung habe es überhaupt nur eine Bewerbung gegeben, berichtete Rosenthal. Umso wichtiger sei das Engagement der Eiszirkus GmbH, um die Vielfältigkeit der Leipziger Sportlandschaft – „auch für den anspruchsvollen Nachwuchs- und Jugendsport“ – zu stärken sowie öffentliches Eislaufen zu bezahlbaren Preisen zu ermöglichen.

Jeweils 75 Meter breit und 75 Meter lang sind die beiden gewaltigen Betonkuppeln vom Leipziger Kohlrabizirkus – hier im Bild die Südhalle. Allein das Glasdach in der Mitte umfasst 700 Quadratmeter, erlitt aber bei einem Starkregen im September 2022 erhebliche Schäden. Deshalb soll es nun bis Mitte 2025 ausgetauscht werden und dabei eventuell eine Verschattungsmöglichkeit erhalten, die je nach Bedarf das Tageslicht hereinlassen oder ausblenden kann. © Quelle: Jens Rometsch

Die neue Firma hat fünf Gesellschafter, die sich mit je 20.000 Euro in die GmbH einbringen. Drei davon sind auch beim Eishockey-Club „IceFighters“ aktiv – nämlich Thomas Potrzebski (betreibt zwei Edeka-Märkte im Leipziger Norden), Dirk Opitz (Elektro-Handwerksbetrieb in Engelsdorf) und Thomas Frey (Innenausbau-Firma in Markkleeberg). Hinzu kommen Jan Benzien (Stadthafen Leipzig/Kanu-Slalom-Park Markkleeberg) sowie Dirk Thärichen (Konsum Leipzig).

Wichtigste Neuerung ist, dass der Kohlrabizirkus bald wieder Veranstaltungen auch im Sommerhalbjahr anbieten soll. „Erste Gespräche, etwa mit einem Judo-Event und einer Travestieshow, laufen bereits“, sagte Benzien. Im Winter seien zusätzliche Eisrevuen denkbar. Die Betreiberfirma setze dabei auf Kooperationen mit dem VIP-Caterer und Sportsbarbetreiber vom hiesigen Marriott Hotel und der Leipzig Media GmbH (gehört zur LVZ) im Bereich Ticketing und Vermarktung. Den Schlittschuhverleih, die Kasse und andere Service-Dienste übernehme künftig das Team des Bootsverleihers Stadthafen GmbH. „Das schafft eine super Symbiose, damit wir unser Personal auch im Winter beschäftigen können“, erklärte Benzien.

Stadtwerke als Namenssponsor im Gespräch

Er wird gemeinsam mit dem im Eishockey-Sport schon lange verwurzelten Potrzebski die Geschäftsführung der neuen Eiszirkus-Firma stellen. Für die Namensrechte an der Arena ist eine Kooperation mit den Leipziger Stadtwerken im Gespräch, was die hohen Stromkosten senken könnte. Das alles erfolge aber Schritt für Schritt. Vordringlichste Aufgabe bleibe die Verbesserung der Bedingungen für den Freizeit- und Leistungssport. Hierfür gebe es schon einen neuen Hallenbelegungsplan, der den Besucheransturm abends und an den Wochenenden etwas entzerren soll. Mit über 45 Prozent verbleiben die meisten Zeiten beim Leipziger Eissport-Club (LEC/420 Mitglieder) mit den Abteilungen Eiskunstlauf, Eis- und Inline-Hockey. „Im Eiskunstlauf gibt es aktuell Wartelisten von 75 Kindern und Jugendlichen“, sagte Potrzebski.

Freuen sich auf die Zukunft der Leipziger Eishalle (von links): Franziska Schenk, Ralf-Dieter Claus (Geschäftsführer LEVG GmbH), Heiko Rosenthal (Sportbürgermeister Stadt Leipzig), Thomas Potrzebski und Jan Benzien (beide Geschäftsführer Eiszirkus Leipzig GmbH in Gründung) © Quelle: Stella Weiß

Mehr als 41 Prozent sind öffentliche Eislaufzeiten, wobei die besonders beliebte Eisdisco (Samstagabend alle zwei Wochen) bald noch eine Schwester am Freitag bekommen könnte. „Bisher mussten wir hier oft viele Gäste aus Kapazitätsgründen leider wieder wegschicken“, so Potrzebski. Erweitert werden sollen ebenfalls Angebote für Kitas, Vereine und Firmen an den Vormittagen, zudem das Eisstockschießen durch eine weitere Bahn. Die übrigen 13,5 Prozent der Zeiten erhalten die Eishockey-Oberligisten der IceFighters und deren Nachwuchs.

Große Glasdächer nicht mehr intakt

Ralf-Dieter Claus vom städtischen Gebäudeeigentümer LEVG sagte, dass der Kohlrabizirkus durch Nässeschäden an den Glasdächern derzeit nur eingeschränkt nutzbar sei. Dieses Problem sollen bis Mitte 2025 für die Südhalle grundsätzlich beseitigt werden. „Dort erneuern wir das 700 Quadratmeter große Glasdach auf der Kuppel in Abstimmung mit dem Denkmalschutz vollständig, bringen auch Technik und Brandschutz in Ordnung.“ Im Anschluss werde die Eisfläche von der Nord- in die Südhalle umziehen und dort dauerhaft gute Bedingungen finden – auch in Sachen Energieeinsparung. Zum Termin 1. Juli 2025 werde die Betreibung der Eishalle neu ausgeschrieben. Bis dahin könne das Glasdach der Nordhalle nur provisorisch – durch Beklebungen – gegen eindringende Nässe geschützt werden.

Die frühere Leipziger Großmarkthalle soll in den nächsten Jahren zum Kultur- und Freizeitzentrum werden. Zuerst saniert der Eigentümer LEVG die 700 Quadratmeter große Glaskuppel der Südhalle. Aber es gibt noch mehr zu tun – wie dieses Bild von der Westseite des Gebäudes zeigt. © Quelle: Jens Rometsch

Spätestens Ende 2024 wolle die LEVG ein Konzept für die sonstige Nutzung des Kohlrabizirkus vorlegen, sagte Claus. Zum Beispiel stehe das Untergeschoss der Nordhalle derzeit gar nicht zur Verfügung, weil dort riesige Stützen die Statik der Eisfläche und der Zuschauerränge absichern. „Ziel bleibt ein großes Kultur- und Freizeitzentrum für Leipzig“, betonte Claus. Das könne jedoch nur Stück für Stück gemäß der wachsenden Mieteinnahmen entwickelt und baulich ertüchtigt werden.

„Teddy Toss“ beim Heimspiel am Sonntag

Für dieses Wochenende hat Potrzebski noch ein wichtiges Anliegen. Er lädt alle Eissportfans am Sonntag, 22. Januar, zum sogenannten „Teddy Toss“ in den Kohlrabizirkus ein. „Vor dem Liga-Spiel werden an mehreren Ständen Kuscheltiere für eine Mindestspende von zwei Euro pro Stück verkauft. Nach dem ersten Tor unseres Teams sollen die Fans diese aufs Eis werfen. Je mehr, desto besser!“ Die Stofftiere werden dann eingesammelt und das Spiel geht weiter. Alle Einnahmen aus dem Verkauf gehen als Spende an die „Elternhilfe krebskranker Kinder“ in Leipzig. Der Verein unterstützt Familien, die von einer Krebsdiagnose betroffen sind.