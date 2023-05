Neue Details im Fall Jörg Gräser - der Dienstag in Leipzig

Te Herekiekie Herewini vom Museum for New Zealand Te Papa Tongarewa und Leontine Meijer-van Mensch, Direktorin der Staatlichen Ethnographischen Sammlungen Sachsen, legen ihre Stirn während einer Rückgabezeremonie für menschliche Gebeine von Maori und Moriori aneinander. In einer feierlichen Zeremonie im Grassi Museum für Völkerkunde in Leipzig wurden am Mittwoch die sterblichen Überreste Indigener an eine Delegation der Maori aus Neuseeland und der Moriori von den Chatham Inseln übergeben. Die Knochen und Haarproben von 64 Personen befanden sich im Besitz der Staatlichen Ethnografischen Sammlungen (SES) Sachsens. Sie stammten aus Grabplünderungen sowie von Opfern gewaltsamer Auseinandersetzungen.

© Quelle: Jan Woitas/dpa