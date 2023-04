﻿Neue Fahrbahnmarkierung vor Leipziger Hauptbahnhof ist „amüsant, aber traurig“

Leipzig. Wer sich am Leipziger Hauptbahnhof ein wenig die Zeit vertreiben muss, dem sei ein Blick auf die neue Verkehrsführung direkt vor der Osthalle empfohlen: Aus vier Fahrspuren für Autos wurden kürzlich zwei. Auf eine der anderen beiden wurde der Radweg vom Fußweg verlegt. Was die Autofahrer jetzt daraus machen, kann zum Teil unterhaltsam sein – auf eine bitterböse Art und Weise.

Ein Beispiel, an einem gewöhnlichen Montagnachmittag. Da ist etwa der weiße Golf, der von Osten, also der Brandenburger Straße kommt. Damit er schneller Richtung Westen kommt, wechselt er auf die freie dritte Spur, in Richtung Bahnhofsgebäude. Nur stellt die sich nach einigen Metern als Abbiegespur für Taxis heraus. Der Golf überfährt noch den Abbiegepfeil, dann rollt er auf die schraffierte Sperrfläche vor der Ampel zu. Er registriert, verlangsamt – und nun? Augen zu und durch. Warum auch nicht: Hinter der Ampel, ungefähr vor dem Hotel Astoria, sind es schließlich wieder drei Fahrspuren.

Hier wartet ein Lastwagen auf grünes Licht – und steht dabei mitten auf der Sperrfläche. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Halbfertige Verkehrsführung

Dieses Manöver vollzieht sich rund einmal pro Minute. Und es sind laut Kennzeichen nicht nur Leipziger, denen man noch alte Gewohnheit unterstellen könnte. Wer nun hier eine Weile steht und noch auf die heiteren, klassischen Musikstücke achtet, die über einen Lautsprecher am Eingang der Osthalle abgespielt werden, wähnt sich allmählich in einem Loriot-Sketch. Seit vergangener Woche gibt es die neuen Fahrspuren – und sie entspannen die Lage am Hauptbahnhof noch nicht erkennbar.

Doch das Verkehrschaos ist keinesfalls nur amüsant. Denn hier passieren Unfälle, machen Änderungen dringend nötig. In den Jahren 2020, 2021 und 2022 registrierte die Polizei insgesamt 46. Dazu kommt, dass die Markierungsarbeiten noch gar nicht abgeschlossen sind. Denn der Ring-Radweg ist noch gar nicht eröffnet. Fahrräder rollen also zunächst weiter über den Gehweg, von dem viele Leipziger denken, er gehöre doch nun ihnen allein. Es ist also eine halbfertige Verkehrsführung, die auf dem Ring vor dem Hauptbahnhof zu Chaos führt.

Taxifahrer Andreas Zimmermann, 64 Jahre, ist passionierter Radfahrer. Er kennt das Verkehrsproblem von beiden Seiten. © Quelle: Eyad Abou Kasem

„Seltsame Edelstahl-Trennlinie“

Was denken die, die ihn nutzen? Nachgefragt bei einem, der es wissen muss. Denn Andreas Zimmermann, 64 Jahre, ist passionierter Radfahrer – und seit 35 Jahren Taxifahrer am Hauptbahnhof. Die neue Verkehrssituation beobachtet er mehrere Stunden täglich. „Es ist amüsant, aber traurig, was hier passiert“, sagt er. Auch seinen Taxistand betreffe die neue Fahrbahnführung. „Es verirren sich neuerdings immer mehr Privat-Pkw zu uns, die auf einmal auf die Sperrfläche zufahren und nicht anders können, als nach rechts auf den Taxistand abzubiegen.“

Aber auch für Fahrräder hat Zimmermann ein Herz. „Als Radfahrer habe ich auf jeder Leipziger Kreuzung eine andere Regelung“, sagt er. „Hier sind es die fehlenden Haltelinien für Fußgänger und diese seltsame Edelstahl-Trennlinie, die niemand versteht.“ Tatsächlich müssen sich die meisten Radfahrer vor den Eingängen des Hauptbahnhofs den Weg freiklingeln, obwohl sie Grün haben.

Die Arbeiten vor dem Hauptbahnhof sollen erst in den kommenden Wochen abgeschlossen sein. Der neue Radweg soll dann auch wie auf dem restlichen Ring grün markiert sein. Zusätzliche Kontrollen erwägt die Leipziger Polizei nicht. Wer im Straßenverkehr unerlaubt eine Sperrfläche überfährt, dem droht ein Bußgeld zwischen 10 und 40 Euro.