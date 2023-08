Neue Fischer-Art in Leipzig: Gefängnis und brennendes Polizeiauto

Leipzig. Ein buntes Polizeiauto steht in Flammen, verzerrte Gesichter blicken durch vergitterte Fenster und Spongebob-Schwammkopf rennt panisch davon. Im Hintergrund ist ein Gefängnis zu sehen. Diese Szenen spielen sich aktuell in Leipzig-Schleußig an der Rödelstraße, Ecke Pistorisstraße, an einer Hauswand ab. Dort arbeitet der Leipziger Künstler Michael Fischer (Fischer-Art) an seinem neuesten Werk. Der Ort ist nicht zufällig gewählt, hier sei einst eine Art Gefängnis gewesen, erzählt der Künstler. Die Themen Gefangenschaft und Freiheit beschäftigen ihn sichtlich.

„Es gibt viele Delikte, wie zum Beispiel Schwarzfahren in der Bahn – dafür sollte niemand in den Knast gehen“, sagt Fischer. Er steht vor der Hauswand, an der sein aktuelles Bild entsteht. In der Hand hält er einen Behälter mit silberner Farbe und einen Pinsel. „Das Bild soll bis hoch an die Dachkante reichen“, verrät er. „Es kommt noch eine weitere Reihe an Fenstern – ein paar Gestalten, die aus dem Gefängnis ausgebrochen sind und noch ein paar, die an den Gitterstäben sägen.“

Der Stecker hinten am Auto soll zeigen, dass es sich um ein Elektroauto handelt. Dadurch soll der Brand ausgelöst worden sein – ein Problem mit der Polizei habe Fischer aktuell nicht, sagt er. © Quelle: Wolfgang Sens

Auf 300 Quadratmetern wird Freiheitsdrang gezeigt

Eine Erklärung für das brennende Polizeiauto rechts im Bild hat Fischer auch parat: „Das ist ein E-Auto, und die haben wohl was falsch gemacht beim Aufladen.“ Gleichwohl findet er, dass die Polizei sich oft auf die falschen Dinge fokussiere. Als Beispiel nennt er die Einbrüche in das Grüne Gewölbe in Dresden 2019, wo die Aufklärung sehr schwerfällig war. Laut Fischer würden „Bagatelldelikte“ im Gegensatz dazu viel zu stark geahndet.

Das neue Kunstwerk in Schleußig soll den Freiheitsdrang der Menschen symbolisieren, sagt Fischer. Insgesamt wird das Bild 300 Quadratmeter einnehmen und 50 Liter Farbe verbrauchen. Hilfe bekommt er bei der Gestaltung von einer Praktikantin. Den fliehenden Spongebob-Schwammkopf hat Fischer nicht selbst gemalt. Den habe ein Graffiti-Künstler dort platziert, er möchte ihn aber gern in sein Bild integrieren.

Kritik an Neubauten und Renovierungsmaßnahmen in Leipzig

Der Besitzer des Gebäudes ist ein Kunstsammler und Fan von Michael Fischers Schaffen. Er habe laut Fischer schon lange darüber nachgedacht, die Hauswand bemalen zu lassen. Nun ist ein guter Zeitpunkt, auch den Grünbereich davor zu verschönern und den Ort etwas aufzuwerten. Michael Fischer selbst ist in Schleußig aufgewachsen. Er mag das Viertel, aber sieht verschenktes Potenzial in vielen Neubauten und in der Renovierung von Gebäuden. Allgemein übt der Künstler immer wieder Kritik an Bau- und Renovierungsmaßnahmen in Leipzig: „Ein stumpfsinniger Betonwürfel folgt dem Nächsten.“ Aktuell ärgert er sich über das baldige Verschwinden seines großen Mauerfall-Kunstwerks am Brühl in Leipzigs Zentrum.

