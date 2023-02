﻿Neue Flüchtlingsunterkünfte: Das sagt die Stadt Leipzig zur Bürger-Kritik

Im Leipziger Stadtteil Stötteritz entzündet sich Kritik an einer geplanten Notunterkunft für bis zu 330 Flüchtlinge. Zeltstädte seien menschenunwürdig, heißt es bei Anwohnern und auch Stadträten. Besser wäre, die Schutzsuchenden in Wohnungen unterzubringen – in Grünau stünden noch ganze Häuser leer. Aber wie realistisch ist das?

Die Zeltstadt am Deutschen Platz in Leipzig kann bis zu 300 Personen aufnehmen. Mit Stand vom 31. Dezember 2022 waren dort 126 Plätze belegt.

Leipzig. Es sind oft ähnliche Argumente, die die Kritiker von Notunterkünften für Flüchtlinge oder Asylbewerber in Leipzig vorbringen. Auch am vergangenen Wochenende waren sie in der Kommandant-Prendel-Allee im Stadtteil Stötteritz zu hören. Dort, auf einer Freifläche, will das Sozialdezernat im März eine Zeltstadt für bis zu 330 Schutzsuchende eröffnen. Die LVZ hat im Neuen Rathaus nachgefragt, was die Stadtverwaltung zu den zentralen Vorwürfen der Kritiker sagt.

Sind Zeltstädte menschenunwürdig?

In Wohnzelten könnten keine menschenwürdigen Bedingungen herrschen, meinen Anwohner in Stötteritz und auch Stadträte aus verschiedenen Lagern. „Es handelt sich um winterfeste Zelte mit festen, winddichten und dämmenden Seitenwänden aus Kunststoff“, sagt dazu Sozialamtsleiterin Martina Kador-Probst. „Jedes Zelt hat ein eigenes Heizsystem, das aus jeweils zwei ölbetriebenen Heizlüftern mit je 110 Kilowatt Heizleistung besteht. Die Zelte können so jederzeit auf 22 Grad geheizt werden. Diese Art von Zelten wird auch an den Standorten Deutscher Platz und Arno-Nitzsche-Straße genutzt und ganzjährig betrieben.“

Bei den Zeltstädten handele es sich um Notunterbringungen. „Aufgrund fehlender anderweitiger Kapazitäten müssen diese solange genutzt werden, bis besser geeignete, dauerhafte Unterbringungsmöglichkeiten gefunden sind. Die Stadtverwaltung prüft hierzu fortlaufend weitere Standorte“, so Kador-Probst. Am Deutschen Platz (bis zu 300 Personen möglich) seien hauptsächlich Asylbewerber einquartiert, neben dem Flugzeug in Marienbrunn (bis zu 150) Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Der neue Standort an der Kommandant-Prendel-Allee werde „Geflüchtete aus verschiedenen Nationen“ aufnehmen, also keine Ukrainer.

Stehen noch viele Wohnungen leer?

In Grünau stünden noch Häuser leer, monieren Kritiker. Statt in Zelten solle man lieber Schutzsuchende in Wohnungen unterbringen. Dazu erklärt die Stadtverwaltung, dass es in Leipzig fast keine freien Wohnungen mehr gebe, die zeitnah nutzbar wären. Die letzte Erhebung von 2019 habe einen marktaktiven Leerstand von 7600 Wohnungen registriert. Seitdem gewann Leipzig aber mehr als 25.000 Einwohner dazu. „Der Leerstand ist zuletzt – auch durch die Fluchtbewegung aus der Ukraine – weiter deutlich gesunken“, so das Sozialamt. Meist handele es sich nur noch um die normale Fluktuation, also Pausenzeiten zwischen Auszügen, Renovierungen und neuen Einzügen.

Trotzdem nahm die Stadt im vergangenen Jahr rund 1700 neue Asylbewerber, Spätaussiedler und Ortskräfte aus Afghanistan auf, außerdem mehr als 1000 ukrainische Kriegsflüchtlinge. Gleichzeitig kamen weitere 9000 Menschen aus der Ukraine in Leipzig in Privathaushalten unter oder konnten selbst eine Wohnung anmieten. Um ruinierte Gebäude wieder nutzbar zu machen, hat die Stadt ein Förderprogramm „Sanierung in Großwohnsiedlungen“ gestartet, das vor allem Genossenschaften nutzen. Von den bereits 130 fertig sanierten Wohnungen aus diesem Programm befanden sich 80 Prozent im Stadtbezirk West (Grünau und Umgebung). 64 Prozent der Haushalte, die dort einzogen, hatten einen Migrationshintergrund, erläutert das Sozialamt. Die kommunale LWB als größter Vermieter in Leipzig teilt derweil mit, ihre Häuser in Grünau würden „nur vereinzelt höhere Leerstände“ als im Durchschnitt aller Lagen aufweisen. Ganze Häuser stünden bei der LWB in Grünau nicht leer.

Pflegeheim und Schule in der Nähe?

In Stötteritz verteilte unter anderem AfD-Stadtrat Marius Beyer Flugblätter, die thematisierten, dass sich vor Ort ein Seniorenheim, ein Hallenbad und eine Grundschule befinden. „Diese Kombination bereitet uns Sorgen“, hieß es in dem Flugblatt. Dazu sagt das Rathaus: Ziel der Verwaltung sei, die Gemeinschaftsunterkünfte gleichmäßig im Stadtgebiet zu verteilen. „Dies setzt voraus, dass geeignete Objekte oder Grundstücke zur Verfügung stehen.“ Grundschulen und Pflegeheime gebe es in allen Leipziger Stadtteilen. Auch die 14 Schwimmhallen und Freibäder (samt Sachsen-Therme und Uni) deckten alle Bezirke so gut wie möglich ab.

Bei der Standort-Auswahl berücksichtigt werde zum Beispiel auch, dass in Grünau schon lange zwei große Gemeinschaftsunterkünfte mit einer Gesamtkapazität von 500 Plätzen existieren. „Weitere Standorte in Grünau werden daher nicht favorisiert, können aber angesichts der aktuellen Situation nicht ausgeschlossen werden.“ Grünau-Mitte gehöre neben Volkmarsdorf zu den Ortsteilen, die die höchsten Quoten von Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund aufweisen.

Zu späte Information der Bürger?

In einer Anfrage an den Oberbürgermeister monierte die AfD-Fraktion eine „desaströse Informationspolitik“ der Verwaltung bezüglich der Notunterkunft in Stötteritz sowie einer geplanten Flüchtlingsunterkunft in der Lindenthaler Hauptstraße 50 (mit 30 Plätzen). Auch fehle eine Bürgerbeteiligung bei solchen Entscheidungen. Laut Sächsischem Flüchtlingsaufnahmegesetz handele es sich hier jedoch um Pflichtaufgaben, für „deren Umsetzung der Oberbürgermeister ausschließlich zuständig ist“. Er könne sich dabei Stellungnahmen des Stadtrates einholen, sei an deren Inhalt bei der Entscheidung aber nicht gebunden.

Über die Pläne für Lindenthal sei erstmals bei der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates am 31. Januar informiert worden. Fragen, die dabei offen blieben, würden an selber Stelle am 7. März beantwortet. Zu der ungleich größeren Zelt-Anlage in Stötteritz habe es am 31. Januar eine Pressemitteilung der Verwaltung gegeben, weitere Informationen in der öffentlichen Sitzung des Stadtbezirksbeirats Südost am 7. Februar. Diese Sitzung sei überdies per Livestream übertragen worden, listet das Sozialamt auf. Vor Inbetriebnahme der Unterkunft solle im März ein Tag der offenen Tür stattfinden, der genaue Termin sei noch offen. „Aufgrund der Vielzahl der Unterkünfte, die aktuell gleichzeitig vorbereitet werden müssen, sind darüber hinaus keine weiteren öffentlichen Informationsveranstaltungen vorgesehen.“

Warum so große Einrichtungen?

Leipzig setze weiter auf eine dezentrale Unterbringung. So wurden im Vorjahr durch die Stadt Gewährleistungswohnungen für 167 Flüchtlinge aus der Ukraine angemietet. Zudem konnten 654 Plätze in Ferienwohnungen und Appartements, ebenso 200 Plätze durch die Anmietung von zwei Hotels geschaffen werden. Weil die Zuweisungen durch den Freistaat Sachsen zuletzt stark stiegen, komme man an weiteren Gemeinschaftsunterkünften aber nicht vorbei. So solle die Halle 13 auf der Alten Messe, die zuvor instandgesetzt werden muss, im zweiten Halbjahr 2023 in Betrieb gehen und 329 Plätze bieten.

Die Agra-Hallen an der Bornaischen Straße werden nach derzeitigen Planungen frei bleiben, weil dort 2023 mehrere Großveranstaltungen stattfinden; darunter das Wave-Gotik-Treffen zu Pfingsten. Behördenchefin Kador-Probst betont, dass das Sozialamt jeden Monat einen aktuellen Bericht zum Stand der Unterbringung von Schutzsuchenden in Leipzig erstellt und über das Ratsinformationssystem allgemein zugänglich macht. Die jüngste Ankündigung des Freistaates, man wolle die Kommunen durch eine Erhöhung der Kapazitäten in den zentralen Erstaufnahmeeinrichtungen entlasten, könne nur vorübergehend helfen. Denn in Sachsen sei die Aufenthaltsdauer in diesen Einrichtungen auf maximal sechs Monat beziehungsweise drei Monate bei Familien begrenzt. Von den 2950 Plätzen in den vier Erstaufnahmen in Leipzig war Ende 2022 nur etwa die Hälfte belegt. Mitte Januar habe das Land die Auslastung jedoch erhöht.