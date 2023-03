Es ist ein Thema mit Brisanz: Die Unterbringung von Geflüchteten in Sachsen. Fast überall reicht schon die Ankündigung, dass neue Unterkünfte geplant sind, für starken Gegenwind. Kommunalpolitiker fühlen sich überfordert und allein gelassen. Die Ministerpräsidentenkonferenz will am Donnerstag die Probleme der Asylpolitik besprechen. Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer sorgt sich bereits um das Schwinden der Akzeptanz im Land.

Neue Flüchtlingsunterkünfte geplant: Stößt Asylpolitik in Sachsen an ihre Grenzen?

es ist immer wieder die gleiche Situation: Die Ankündigung einer neuen Flüchtlingsunterkunft reicht bereits aus, um vor Ort teils heftige Reaktionen und diffuse Ängste auszulösen. Realität ist aber auch: Die Unterbringung von Asylbewerbern stellt die Kommunen vor zunehmend unlösbare Herausforderungen. Die Auswahl an geeigneten Gebäuden ist eng begrenzt, die Unterbringung in Turnhallen soll vermieden werden, Zeltstädte als Alternative will aber auch keiner. Hinzu kommen Probleme vor allem in ländlichen Regionen bei der meist eh schon angespannten ärztlichen Versorgung, bei Schul- und Kitaplätzen.

Auch in Leipzig sind die Geflüchteten-Unterkünfte wie in Stötteritz umstritten. Auch in Böhlitz-Ehrenberg und in Wiederitzsch sollen neue Gemeinschaftsunterkünfte entstehen.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat bei einem Arbeitsgespräch mit Bürgermeistern und Landräten besorgt festgestellt, dass die Akzeptanz der Bevölkerung für die weitere Aufnahme von Flüchtlingen schwindet. Er erlebe bei Gesprächen vor Ort, dass sich die Stimmung gewandelt habe, sagte Kretschmer am Mittwoch: „Etwas ist anders geworden.“

Kai Kollenberg, unser Chefkorrespondent Landespolitik, hat bei seinen Recherchen zum Thema festgestellt, dass die Verwerfungen in den Kommunen sogar noch tiefer gehen könnten. So befürchtet Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (parteilos, nominiert von der CDU), dass viele Lokalpolitiker bei den Kommunalwahlen 2024 zur Zielscheibe des Bürgerunmuts werden könnten.

Es wird sich kein Ortschaftsrat mehr aufstellen lassen, der in seinem Dorf verbal verprügelt wird, weil wir dort nun eine Gemeinschaftsunterkunft eröffnen. Dann gehen die Ehrenamtlichen nicht mehr in die Gemeinderäte. Kai Emanuel Landrat von Nordsachsen zu den Problemen in der aktuellen Asylpolitik

Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) setzt derweil auf „konsequente Grenzkontrollen“ und fordert „Einrichtung von Transitzentren“, um unberechtigte Asylbewerber schneller zurückweisen zu können. Es bleibt spannend, ob die Länderchefs am Donnerstag eine gemeinsame Linie finden. Fakt ist aber auch: Alle eint die Sorge, in der Asylpolitik an die Grenze des Machbaren zu stoßen. Oder, wie es der frühere Bundespräsident Joachim Gauck auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 formulierte: „Unser Herz ist weit, doch unsere Möglichkeiten sind endlich.“





Bild des Tages

Er hat sie alle ausgetanzt: Erling Haaland ist zum Albtraum für RB Leipzig geworden. Im Champions-League-Rückspiel gegen Machester City überrollte der Norweger die RB-Abwehr und schoss beim 0:7-Debakel allein fünf Tore. © Quelle: picture point

Wundenlecken bei RB nach der 0:7-Pleite in Manchester: Alles zum Tag nach dem bitteren Aus in der Championsleague nach der 0:7-Pleite in Manchester: Alles zum Tag nach dem bitteren Aus in der Championsleague finden Sie im LVZ-Sport

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Hat Galeria Kaufhof noch eine Chance? Nach der Ankündigung, die Leipziger Galeria-Filiale zu schließen, schlagen die Wogen der Kritik hoch. Ein Handelsexperte aus Leipzig sieht jedoch die Messen für das Warenhaus noch nicht endgültig gesungen. Nach der Ankündigung, die Leipziger Galeria-Filiale zu schließen, schlagen die Wogen der Kritik hoch. Ein Handelsexperte aus Leipzig sieht jedoch die Messen für das Warenhaus noch nicht endgültig gesungen. Im LVZ-Interview erklärt Erik Maier , Leiter des Lehrstuhls für Marketing und Handel an der Hochschule HHL, warum der Standort am Neumarkt vielleicht doch noch eine Chance bekommt. Und welche Fehler er im Insolvenzplan des letzten deutschen Kaufhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof sieht.

Tempo-30-Boom: Viele deutsche Städte setzen so wie Leipzig zunehmend auf eine Tempo-30-Begrenzung. Nötig dafür sind auch mehr Straßenschilder. Für eine Firma aus dem Erzgebirge ist die Verkehrswende deshalb ein Erfolgsgarant: Die Auftragsbücher sind voll. Mein Kollege Andre Böhmer war vor Ort und Viele deutsche Städte setzen so wie Leipzig zunehmend auf eine Tempo-30-Begrenzung. Nötig dafür sind auch mehr Straßenschilder. Für eine Firma aus dem Erzgebirge ist die Verkehrswende deshalb ein Erfolgsgarant: Die Auftragsbücher sind voll. Mein Kollege Andre Böhmer war vor Ort und hat sich die Erfolgsgeschichte angeschaut

Was macht Starfriseur Sven Hentschel? Dreimal gewann er den Titel „German Hairdresser of the Year“. Auf den Fashion Weeks in New York, Paris oder Berlin stylte er Topmodels für die ganz großen Laufstege. Doch jetzt verkauft Friseurmeister Sven Hentschel seine vier Salons. Warum das so ist und was Hentschel Neues plant, Dreimal gewann er den Titel „German Hairdresser of the Year“. Auf den Fashion Weeks in New York, Paris oder Berlin stylte er Topmodels für die ganz großen Laufstege. Doch jetzt verkauft Friseurmeister Sven Hentschel seine vier Salons. Warum das so ist und was Hentschel Neues plant, hat LVZ-Reporterin Kerstin Decker herausgefunden

Das war sonst noch wichtig

Das wird morgen wichtig

Sanierung Gustav-Esche-Brücke: Zwischen Leutzsch und Wahren ist sie eine wichtige Verkehrsverbindung. Jetzt soll die stark geschädigte Überquerung der Luppe neu gebaut werden. Zwischen Leutzsch und Wahren ist sie eine wichtige Verkehrsverbindung. Jetzt soll die stark geschädigte Überquerung der Luppe neu gebaut werden. Es ist ein Millionenprojekt, über das am Donnerstag der Stadtrat entscheiden soll. Der Neubau könnte im Jahr 2026 fertig sein.

Die Theaterturbine meldet sich zurück: „Hin und weg – Leipzig sucht die Superstory“ ist eine improvisierte Challenge im Geschichtenerzählen. Ein Abend voller urkomischer und ergreifender Momente wird versprochen, wenn drei Improvisateure ihre Storys präsentieren und das Publikum entscheidet, welche bleibt und welche kann weg. Los geht‘s am Donnerstag um 20 Uhr in der Moritzbastei, Karten für 14 Euro unter „Hin und weg – Leipzig sucht die Superstory“ ist eine improvisierte Challenge im Geschichtenerzählen. Ein Abend voller urkomischer und ergreifender Momente wird versprochen, wenn drei Improvisateure ihre Storys präsentieren und das Publikum entscheidet, welche bleibt und welche kann weg. Los geht‘s am Donnerstag um 20 Uhr in der Moritzbastei, Karten für 14 Euro unter www.tixforgigs.com

