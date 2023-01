﻿Bau der ersten Gemeinschaftsschule in Leipzig-Südost beginnt bereits im Februar

In Leipzig Südost entsteht eine neue Gemeinschaftsschule. Der Bau am Dösner Weg beginnt im Februar.

Leipzig. Im Leipziger Südosten entsteht der erste Neubau für eine Gemeinschaftsschule in der Messestadt. Die Bauarbeiten für das größte Schulbauprojekt an der Pleiße sollen am 1. Februar beginnen – und damit früher als ursprünglich geplant. In der neuen Schule, die fünf Parallelklassen pro Jahrgangsstufe haben wird, werden ab dem Schuljahr 2026/27 bis zu 1900 Schülerinnen und Schüler lernen, teilte die Stadt am Freitag mit.

Das Baufeld liegt am Dösner Weg im Zentrum Südost. Neben der Gemeinschaftsschule sollen dort zwei Sporthallen entstehen. Der Bau einer 6-Feld-Sporthalle ist bereits in vollem Gange. Ihre Fertigstellung ist für den Herbst 2024 geplant, um sie zum Deutsche Turn- und Sportfest 2025 nutzen zu können.

Erster Neubau einer städtischen Gemeinschaftsschule

Das Konzept der Gemeinschaftsschule ist in Leipzig neu – erst eine Änderung des sächsischen Schulgesetzes im Jahr 2020 ermöglichte die Einrichtung dieser Schulform. Die Nachbarschaftsschule in der Demmeringstraße hat es in einem Pilotprojekt aber bereits erprobt. Es ist nicht das einzige Projekt: Die Leipziger Modellschule (LEMO), getragen vom Verein Lebens- und Bildungsraum, ist ebenfalls dabei, in Grünau eine inklusive, sozialraumorientierte Gemeinschaftsschule aufzubauen.

Das Besondere an der städtischen Schule am Dösner Weg: Sie wird offen sein für alle Leipziger Kinder. Auch für den Grundschulbereich gibt es keine Begrenzung auf einen Schulbezirk. Am Dösner Weg wird ein sogenanntes Lernhauskonzept geplant. Das bedeutet, man denke nicht in der Zahl an benötigten Klassenräumen, sondern plane vielmehr, fächer- und jahrgangsübergreifenden Unterricht zu ermöglichen, hieß es. „Traditionelle Klassenräume werden dazu mit offenen Bereichen und kombinierten Zonen zu Lernlandschaften verbunden“, so die Stadt.

Ab September beginnt der Rohbau der Schule am Dösner Weg

Zunächst erfolgen jedoch die ersten Schritte auf dem Campus Dösner Weg: Nach Angaben des Amts für Gebäudemanagement soll die Baufläche ab Februar gerodet werden, ab März sei der Bau von Entwässerungsanlagen geplant. Im Mai werde die Baugrube ausgehoben, sodass bereits ab September 2023 mit dem Rohbau des Schulgebäudes gestartet werden könne.

„Auch Nachhaltigkeit und Klimaresilienz wird bei diesem Schulneubau mitgedacht“, so das städtische Amt. Um viele Bäume möglichst lange zu erhalten, erfolgten die notwenigen Fällungen schrittweise. „Außerdem werden auf dem Areal viele Bäume neu gepflanzt, Hecken und Gehölzstrukturen auf den Freiflächen erneuert und verdichtet.“ Das Regenwasser werde künftig fast vollständig auf dem Grundstück gesammelt; dafür sollten unter anderem Dachbegrünungen entstehen, hieß es weiterhin. Die Technikzentrale der neuen Schule werde außerdem mit Photovoltaikanlagen ausgestattet, die den Campus mit Solarenergie versorgt.

Stadtrat will weitere Gemeinschaftsschulen

Der Stadtrat hatte diese Woche den Weg für weitere Gemeinschaftsschulen geebnet, die ein längeres gemeinsames Lernen ermöglichen sollen. Bei einem Neubau soll künftig immer geprüft werden, ob dieser als Gemeinschaftsschule geeignet ist. Ziel ist es, möglichst in jeder Himmelsrichtung eine solche Schule anzubieten. Die SPD möchte das Konzept ausweiten und in den „nächsten fünf Jahren die Etablierung von fünf Gemeinschaftsschulen – sei es durch Neubau oder Schulverbünde“ – erreichen, wie Fraktionschef Christopher Zenker sagte.

Die Begründung: Die frühe Auslese nach der 4. Klasse in Sachsen sorgt in vielen Familien für psychischen Druck, denn Kinder haben nicht immer zur gleichen Zeit den gleichen Entwicklungsstand und niemand möchte seinem Kind Chancen verbauen oder es gar überfordern. Der Stadtrat einigte sich darauf, dass Gemeinschaftsschulen gut erreichbar über das gesamte Stadtgebiet verteilt sein sollen. Die CDU will zunächst abwarten, was das Projekt in der Dösner Straße bringt. Die AfD lehnte Gemeinschaftsschulen als „Schulkombinate“ ab, möchte höchstens ein gemeinsames Lernen bis zur 8. Klasse.

Von Friederike Pick und Mathias Orbeck