﻿Neue Halle bei Leipzig: Warum werden in Dölzig Flugzeugteile repariert?

Im Schkeuditzer Ortsteil Dölzig entsteht eine Halle, in der Flugzeugteile repariert werden sollen. Einziehen will das Unternehmen Heico, das im selben Gewerbegebiet schon ansässig ist. Der Flughafen ist allerdings zehn Minuten entfernt – das ist kein Nachteil, meint das Unternehmen.

Neubau in Dölzig: In der 5000 Quadratmeter großen Halle sollen Flugzeugteile repariert werden.

Schkeuditz. Im Gewerbegebiet Dölzig, nicht weit von der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt entfernt, gibt es schon allerhand: Da stehen Musterhäuser zur Besichtigung bereit, ein Großhändler verkauft Waren an Gewerbekunden, und in einem Club steigen regelmäßig Partys – das sind einige der offensichtlichen Dinge, die beim Vorbeifahren auffallen. Das Areal ist aber auch für Überraschungen gut: Denn dass hier Flugzeugteile repariert werden, weiß längst nicht jeder. Im hinteren Teil des Gebiets entsteht dafür sogar eine neue Halle, in der sich Fachleute dann etwa Triebwerken widmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn die Betriebsstätte fertig ist, möchte sie das Unternehmen Heico beziehen, das für Reparaturen an Flugzeugteilen spezialisiert ist. Die Firma geht im Schkeuditzer Ortsteil Dölzig auf Expansionskurs: Seit über fünf Jahren werkeln in einer Halle, die nicht weit entfernt von der neuen liegt, bereits Mitarbeiter aus acht Nationen an entsprechenden Komponenten, heißt es vom Unternehmen. Eine zweite Fertigungshalle am Standort soll den Verantwortlichen zufolge nun den Platz und die Kapazitäten „um mehr als 50 Prozent“ vergrößern.

In der Halle sollen Verschleißteile repariert werden

Die Fertigstellung rückt nun näher: Am Donnerstag wurde das Richtfest des 5000 Quadratmeter großen Objektes gefeiert. Wie sehen die Pläne also konkret aus?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Projektsteuerer Martin Brunkhorst gibt Antworten: „In der Halle werden Überholungen für stark beanspruchte Teile stattfinden“, sagt er. Das seien nicht nur Triebwerke, sondern auch Bauteile wie die Klappen, die ausgefahren werden, wenn das Fahrwerk in der Luft eingefahren wird. „Sie können sich vorstellen: Wenn sich die Klappen bei 400 km/h schließen, sind die extrem beansprucht“, erklärt Brunkhorst.

Lesen Sie auch

In der Praxis läuft das ihm zufolge dann so ab: Wenn an einem Flugzeugteil Reparaturen fällig werden, wird die defekte Komponente abmontiert und nach Dölzig gebracht. Im Idealfall stehe da schon funktionstüchtiger Ersatz bereit, erklärt er. Einen Nachteil darin, dass sich die Halle nicht direkt am Airport Leipzig/Halle befindet, möchte Brunkhorst nicht erkennen: Mit etwa zehn Minuten sei die Anfahrt kurz. Und die Fachleute könnten Arbeiten auch direkt am Flughafen an den Maschinen durchführen, ergänzt Heico-Geschäftsführer Dieter Krah.

Braucht es so eine Werkshalle überhaupt?

Stellt sich noch die Frage, ob es denn überhaupt Bedarf an einer Halle gibt, wie sie der Investor Avia Mobil in Dölzig gerade errichtet. Projektmanagers Brunkhorst sagt: Ja, schließlich habe nicht zuletzt der Boom im Online-Handel zu einem gesteigerten Frachtaufkommen und damit mehr Flugzeugen geführt. Entsprechend seien Größen wie DHL und Aerologic auch die Hauptkunden des Unternehmens.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erfreut zeigte sich zum Richtfest erwartungsgemäß der Schkeuditzer Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU): „Wenn ein Unternehmen in Schkeuditz expandieren kann, ist das ein guter Tag für diese Stadt“, sagte er. Im Frühjahr könnte der Oberbürgermeister erneut jubeln. Dann ist die Fertigstellung der Halle geplant.