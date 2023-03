Neue Kita im Leipziger Zentrum-Süd geplant

In der Hohen Straße im Leipziger Stadtteil Zentrum-Süd soll eine neue Kindertagesstätte gebaut werden. Ein DDR-Altbau soll dafür abgerissen werden. Die sieben besten Konzepte für den Neubau werden jetzt ausgestellt.

Leipzig. Ab Mitte des Jahres 2025 soll in der Hohen Straße im Leipziger Zentrum-Süd eine neue Kindertagesstätte entstehen. Geplant sind dort 120 Betreuungsplätze, wie die zuständige Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung und Sanierung von Baugebieten mbH (LESG) am Montag mitteilte. Zusätzlich sollen auf dem Gelände noch ein Hort für das nahegelegene Evangelische Schulzentrum sowie acht Wohngruppen- und zehn Tagesgruppenplätze für Jugendliche in Erziehungshilfe gebaut werden. Auch eine Sporthalle ist geplant.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Momentan befindet sich noch ein Kita-Gebäude aus den 1970er-Jahren auf dem Gelände. Aufgrund von verschiedenen bautechnischen und funktionalen Gründen könne dieses jedoch nicht erhalten werden, heiß es.

Sieben Entwürfe werden im Stadtbüro ausgestellt

Um dem bestehenden architektonischen Stil des Stadtteils gerecht zu werden, schrieb die LESG das Projekt zum Wettbewerb aus. Daraufhin entstanden insgesamt sieben Entwürfe, die ab 2025 als Grundlage für den Neubau dienen sollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Siegerentwürfe werden jetzt im Stadtbüro am Burgplatz (Zugang über Markgrafenstraße 3) ausgestellt. Aus diesem Anlass lädt die Stadt alle Interessierten zur Ausstellungseröffnung am 9. März um 16 Uhr ein. Ab dem 20. März zieht die Ausstellung dann in das Neue Rathaus um und kann dort bis zum 14. April besichtigt werden.