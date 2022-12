Der Reiz der kleinen Weihnachtsmärkte - das war am Sonntag in Leipzig wichtig

waren Sie bereits auf dem großen Leipziger Weihnachtsmarkt? Wahrscheinlich schon, denn viele wollen nach drei Jahren wieder den Duft von Glühwein und Kräppelchen auf sich wirken lassen. Aber während das Gedränge zum Beispiel in der Leipziger Innenstadt am Wochenende immer dichter wird, geht es andernorts im Stadtgebiet mitunter gemütlich zu. In allen Himmelsrichtungen zieht es Leipzigerinnen, Leipziger und Gäste auch in diesem Jahr auf die alternativen Weihnachtsmärkte. Reporter Florian Reinke war unterwegs und hat mit Besuchern und Händlern gesprochen. Vom Weihnachtsmarkt am Felsenkeller (Plagwitz) bis zu den ehemaligen Pittlerwerken (Wahren) - hier finden Sie die Übersicht.

Beliebt und frequentiert: Der Weihnachtsmarkt am Connewitzer Kreuz im Werk 2. © Quelle: André Kempner

Wobei es mit der Gemütlichkeit manchmal so eine Sache ist. Der schon weithin bekannte Alternativ-Weihnachtsmarkt am Connewitzer Kreuz im Werk II war am Samstagabend so gut besucht, dass es auch hier ein bisschen Gedränge gab. Aber dennoch, so das Fazit von Reporter Reinke, die kleinen Leipziger Weihnachtsmärkte punkten mit einem ganz eigenen Charme. Ich wünsche Ihne viel Spaß beim Erkunden!

Königliche Begegnung: Der in Leipzig forschende Medizin-Nobelpreisträger Svante Pääbo sprach nach der Preisverleihung während des festlichen Banketts in Stockholm angeregt mit Kronprinzessin Victoria von Schweden. © Quelle: dpa

Wir wissen alle: Es geht um etwas. Die Leipziger Erklärung ist jetzt ein Handausstrecken in die gesamte Partei. Stefan Hartmann Co-Chef der sächsischen Linken zum Krisengipfel seiner Partei in Leipzig

Start in neuer Position: Der Leiter des Präsidiums der Bereitschaftspolizei, Peter Langer, wird durch Sachsens Innenminister Armin Schuster in sein Amt eingeführt.

Verhandlung im Landgericht: Der Mordprozess gegen eine 32-Jährige wegen Tötung eines Neugeborenen im November 2021 in Wurzen wird fortgesetzt.

