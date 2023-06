﻿Neue Lieferzonen in Leipzig: Nur der Anfang für eine wirklich wirtschaftsfreundliche Verkehrspolitik

Leipzig. Es gab Zeiten, da sind die Menschen noch selbst einkaufen gegangen oder haben ihre Pakete von der Post abgeholt. Heute wird uns alles frei Haus geliefert: die Getränke, der Einkauf, die Pizza, die Klamotten aus dem Internetshop und und und.

Was viele Besteller in ihrer Bequemlichkeit aber häufig ausblenden: Irgendwo müssen all diese Lieferfahrzeuge halten. Und genau das wird in einer Stadt wie Leipzig, wo die Forderungen nach mehr Flächengerechtigkeit im Verkehr laut und mit Vehemenz vorgetragen werden, zunehmend schwerer. Parkflächen fehlen. Am Straßenrand zu halten, ist gerade auf Hauptverkehrsadern nahezu unmöglich, weil dort mittlerweile häufig Fahrradstreifen sind. Wer darauf steht, riskiert nicht nur hohe Bußgelder, sondern erntet auch böse Blicke oder Sprüche, wenn nicht gar Tritte von wütenden Radfahrern.

Einseitige Verkehrspolitik müssen Zusteller ausbaden

Diese Entwicklung war vorherzusehen. Doch die Stadtverwaltung blendete die Lieferanten in ihrer zuletzt einseitig auf den Radverkehr ausgerichteten Verkehrspolitik einfach aus. Ausbaden müssen das insbesondere die Fahrerinnen und Fahrer der Zustellunternehmen.

Ohne das beharrliche Insistieren der Wirtschaftskammern und des Wirtschaftsbürgermeisters, dessen Posten nach jahrelanger Vakanz erst seit Ende vergangenen Jahres wieder besetzt ist, hätte sich daran wohl auch nichts geändert. Die jetzt am Runden Tisch Wirtschaftsverkehr vereinbarten neuen Anliefer- und Ladezonen können aber auch erst der Anfang für eine wirklich wirtschaftsfreundliche Verkehrspolitik sein.

