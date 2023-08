﻿Neues Konzept in der Notunterkunft Semmelweisstraße: Geflüchtete sollen selbst kochen

Leipzig. Separate Spülen, Herde zum Kochen und große Kühlschränke mit abschließbaren Fächern reihen sich in der Verpflegungshalle samt Speisesaal in der neuen Notunterkunft in der Semmelweisstraße 11 aneinander. Auf der ehemaligen Freifläche zwischen Phillip-Rosenthal-Straße und Straße des 18. Oktobers wird es kein Catering, wie es in anderen Leipziger Herbergen für geflüchtete Menschen üblich ist, geben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Hier sollen sich die Menschen selbst versorgen, das bringt auch mehr Struktur in ihren Alltag“, erklärt Evelin Renner, die Vizechefin des Leipziger Sozialamtes. „Es ist ein Versuch. Wir schauen, ob und wie es funktioniert. Es ist der erste Standort in Leipzig, an dem wir das mal ausprobieren wollen.“ Catering sei zudem immer eine Kostenfrage.

Evelin Renner vom Sozialamt bei Diskussionen mit Besuchern beim Tag der offenen Tür in der Notunterkunft in der Semmelweisstraße. © Quelle: Christian Modla

Ein gespaltenes Stimmungsbild

In den Leichtbauhallen, die auf einem städtischen Grundstück errichtet worden sind, werden künftig etwa 200 Geflüchtete leben – ab wann steht noch nicht fest. Die Schlafräume sind für jeweils vier Personen ausgelegt. Neben der Verpflegungshalle sind Container für Sanitär-, Personal- und Gemeinschaftsbereiche errichtet worden. Kosten: 4,8 Millionen Euro, davon steuern Bund und Land zwei Millionen Euro bei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Samstag hat der Verein Pandechaion-Herberge, der die Einrichtung betreiben wird, Anwohnerinnen und Anwohner sowie ortsansässige Gewerbetreibende dazu eingeladen, sich selbst ein Bild vor Ort zu machen. Das Interesse ist groß, das Stimmungsbild jedoch gespalten. So prallen verschiedene Meinungen aufeinander; einige aus dem benachbarten Hochhaus wollen ihren Frust über die Asylpolitik loswerden und kritisieren, dass in der Nähe des Friedensparkes wieder junge Ausländer einquartiert werden, die Lärm und Dreck machen würden und „im Park herumlungern“.

Einrichutngsleiterin Manon Martens und Geschäftsführer Johannes Kömpf vom Verein Pandechaion-Herberge. © Quelle: Christian Modla

„Wir übernehmen die soziale Beratung und Betreuung“, entgegnet Johannes Kömpf, der Geschäftsführer des Vereins Pandechaion-Herberge. „Wenn Sie Fragen haben, wir sind mit einem Team hier.“ Einige bemängeln, im Vorfeld nicht informiert worden zu sein. Allerdings gab es eine öffentliche Info-Veranstaltung samt Aushängen in den Häusern.

Anwohner diskutierten mit Vertretern der Stadt beim Tag der offenen Tür in der Notunterkunft in der Semmelweisstraße. © Quelle: Christian Modla

Eine Unterkunft an exponierter Lage

„Mir blutet das Herz, dass die schöne grüne Wiese weg ist“, sagt Anwohnerin Annekatrin Lawrence. Die Seniorin wohnt seit 1969 im Viertel und lebt nun mit einem Mann aus Tripolis zusammen, der seit acht Jahren in Deutschland ist, einen festen Job hat, Steuern zahlt, Probleme mit der Ausländerbehörde hat, und schon fast drei Jahre auf die Einbürgerung wartet. Es kommen immer mehr Flüchtlinge, sagt sie, die untergebracht werden müssten. Der Staat müsse aber auch dafür sorgen, dass diese beschäftigt sind und somit der Gemeinschaft etwas Gutes tun. „Ich habe mein Leben lang gearbeitet und muss von einer kleinen Rente leben.“ Ausländerfeindlich sei sie nicht, auch ihr Vater habe einst aus der Heimat flüchten müssen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Annekatrin Lawrence möchte, dass die Geflüchteten eine Beschäftigung bekommen und etwas fürs Gemeinwohl in der Stadt tun. © Quelle: Christian Modla

Gästeführerin Christa Schwarz findet es aus städtebaulicher Sicht unschön, an exponierter Lage vor der Russischen Kirche und der Deutschen Nationalbibliothek „solche Buden“ aufzustellen. „Jeden Tag kommen hier Busse mit Touristen vorbei,“ mahnt sie.

Stadt braucht weitere Unterkünfte für Geflüchtete

Wie viele Flüchtlinge beherbergt die Stadt derzeit? Leipzig hat insgesamt 5745 geflüchtete Personen untergebracht. Davon leben 4085 Personen in Gemeinschafts- und Notunterkünften sowie 1248 Personen in Gewährleistungswohnungen. Für die Unterbringung von 412 Menschen aus der Ukraine wurden darüber hinaus Pensionen sowie Ferien- und Monteurswohnungen genutzt (Stand Mai 2023, neuere Zahlen gibt es noch nicht). Für 2023 prognostiziert die Stadt, dass insgesamt 3200 Personen in Gemeinschaftsunterkünfte und Gewährleistungswohnungen einziehen. Im Herbst werde mit „einem neuen Schwung“ gerechnet.

Leipzig Sozialbürgermeisterin Martin Münch (SPD) benötigt weitere Unterkünfte. Dieses Jahr rechnet die Stadt mit 3200 Personen, die in Gemeinschaftsunterkünfte und Gewährleistungswohnungen einziehen müssen. Bisher ist das noch nicht abgesichert, sagt sie. © Quelle: Christian Modla

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Darauf bereite sich die Stadt vor, heißt es. Derzeit ist die Beherbergung allerdings nicht abgesichert. Zuletzt hat Leipzig Unterkünfte im „H+“-Hotel am Gutenbergplatz angemietet. Dort sind die ersten Geflüchteten inzwischen eingezogen. Weitere Standorte sind in Prüfung. „Wir hatten ein ehemaliges Lehrlingswohnheim im Blick. Doch den Ausbau mussten wir verwerfen, weil es dafür keine Baugenehmigung gibt“, nennt Sozialbürgermeisterin Martina Münch (SPD) ein Beispiel für die schwierige Suche. „Für dieses Jahr reicht unsere Kapazität leider noch nicht.“ Perspektivisch hat der Stadtrat bereits neue Projekte angeschoben, darunter hinter einem Gewerbegebiet in der Leipziger Diezmannstraße 12 (ab 2027).

Wann geht die Notunterkunft in der Semmelweisstraße in Betrieb? Dies ziehe sich noch hin, da eine technische Lösung für den Schallschutz gefunden werden muss, sagt Münch. „Wir stehen mit unserem Team auf Abruf“, betont Geschäftsführer Kömpf. Sozialarbeiter, Security, Reinigungskräfte und Hausmeister warten auf die Zuweisungen, um den Alltag in der Notunterkunft zu regeln. „Es wird kein Standort für die Ewigkeit“, betont die Bürgermeisterin. Der Betrieb sei voraussichtlich bis 2025 befristet. Die Fläche werde gerade geprüft, um dort künftig ein Technisches Rathaus zu errichten.

Besucher betrachten die Einrichtung beim Tag der offenen Tür in der Semmelweisstraße. © Quelle: Christian Modla

Gibt es genügend Personal? „Es gibt viele Menschen, die Interesse an sozialer Arbeit haben. Auch aus dem Studium heraus“, so Kömpf. „Durch unsere verschiedenen Unterkünfte haben wir bereits große Teams aufgebaut.“ Dort könne auch gewechselt werden. Der Verein Pandechaion-Herberge bewirtschaftet zwölf Standorte, darunter die Liliensteinstraße, Weißdornstraße oder Arno-Nitzsche-Straße. Perspektivisch wolle der Verein auch ausbilden.

Blick in das Küchenzelt in der neuen Notunterkunft in der Semmelweisstraße. Die Geflüchteten sollen hier selbst kochen, einen Caterer gib es nicht. © Quelle: Christian Modla

Wie können Nachbarn sich einbringen? „Ich habe viele nette Personen getroffen, die sich engagieren wollen“, so Hausleiterin Manon Martens, die ebenfalls die Arbeit ehrenamtlicher Helfer koordiniert. Infos dazu gibt es künftig an einem schwarzen Brett am Eingang der Unterkunft, zudem werden Flyer in umliegenden Supermärkten verteilt.

LVZ