Neue Pläne fürs Sportforum - der Montag in Leipzig

das Sportforum ist in Leipzig mittlerweile sowas wie ein Reizwort - vor allem wenn es um den Verkehr rundherum geht. Eng ist es in der Gegend bereits jetzt: bei Fußballspielen von RB Leipzig, beim Handball und bei Konzerten mit bis zu 12.000 Gästen in der Arena. Darum wird viel diskutiert über die Pläne der Stadt. Die möchte das Umfeld der Red-Bull-Arena und der Quarterback-Arena völlig neu gestalten - bis 2030.

Diese Pläne sehen ein neues Gebäude vor: eine Ballsporthalle mit bis zu 5000 Plätzen. Auch die Arena soll ausgebaut werden, könnte künftig 15.000 Plätze bekommen. Bisher ist sie nämlich zu klein, um bei Großereignissen wie einer Handball-Europameisterschaft als Spielstätte eine Rolle zu spielen. Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) blickt aber schon auf Olympia 2036. „Wenn es eine Bewerbung aus Berlin geben sollte, dann muss Leipzig als Ergänzung zur Verfügung stehen.“

Fakt ist zwar, dass alle Fraktionen sie wollen. Und dass der Handball-Erstligist SC DHfK diese auch dringend benötigt. Ob sie an dieser Stelle zu realisieren ist, dürfte jedoch alles andere als sicher sein. LVZ-Reporter Mathias Orbeck über die geplante Ballsporthalle

Der Stadtrat soll noch in diesem Jahr über die Pläne abstimmen, damit die Arbeiten anschließend zügig beginnen können. Doch ob es wirklich so weit kommen wird, ist noch offen. Auch wegen des fehlenden Platzes, wie Mathias Orbeck kommentiert.

Künstler Michael Fischer Art an seinem neuen Kunstwerk im Leipziger Westen. Die Polizei ist für ihn ein wichtiges Thema. Hier steht das Elektroauto der Polizei in Flammen, weil die Insassen beim Aufladen etwas falsch gemacht haben. © Quelle: Wolfgang Sens

Schwerpunkt vor der Kommunalwahl : Bevor im kommenden Jahr die Wählerinnen und Wähler in Leipzig über die Zusammensetzung des Stadtrates entscheiden, äußern sich die aktuell vertretenen Parteien: Was sind ihre Ziele? Wo sehen sie Verbesserungsbedarf? : Bevor im kommenden Jahr die Wählerinnen und Wähler in Leipzig über die Zusammensetzung des Stadtrates entscheiden, äußern sich die aktuell vertretenen Parteien: Was sind ihre Ziele? Wo sehen sie Verbesserungsbedarf? Den Überblick gibt es hier.

Nachwehen: Nach der Förderaffäre rund ums Sozialministerium wirft die Arbeiterwohlfahrt den Prüfern „politische Tendenzen“ vor. Andere thematisieren die Vergangenheit des Rechnungshofspräsidenten. Nach der Förderaffäre rund ums Sozialministerium wirft die Arbeiterwohlfahrt den Prüfern „politische Tendenzen“ vor. Andere thematisieren die Vergangenheit des Rechnungshofspräsidenten. Kai Kollenberg hat alle Infos.

Wildpark gesperrt: Der heftige Sturm in Leipzig sorgte für entwurzelte Bäume, abgebrochene Äste & Co. : Der heftige Sturm in Leipzig sorgte für entwurzelte Bäume, abgebrochene Äste & Co. Das wirkt sich auf die Parks in der Messestadt aus.

Madsen in Leipzig : Der Auftritt der Band wurde vom : Der Auftritt der Band wurde vom Biergarten des Felsenkellers in den Ballsaal verlegt - damit sind wieder Karten verfügbar. Los geht es 18.30 Uhr.

Wie weiter am Bürgerbahnhof? Am Dienstag soll eine neue Runde der Bürgerbeteiligung zum Am Dienstag soll eine neue Runde der Bürgerbeteiligung zum Grünen Bahnhof Plagwitz starten. Im Vorfeld gab es Kritik von Umweltverbänden an den Plänen.

Prozessauftakt: Nach einem Überfall auf eine Shisha-Bar in Leipzig startet der Prozess am Leipziger Landgericht.

