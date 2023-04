﻿Neue Radspur am Hauptbahnhof: Wie laufen die Arbeiten ab?

Leipzig. Ursprünglich sollte es vor dem Hauptbahnhof schon am Dienstag losgehen – doch nun wurde der Start um einen Tag verschoben. Mit den Arbeiten wird die Verkehrsstruktur an einer zentralen Stelle umgekrempelt: Radfahrer erhalten eine neue Spur – dafür entfallen zwei Streifen für Autos.

Die Markierung soll Mittwoch beginnen – der Ablauf sei aber von der Witterung abhängig, wie David Quosdorf vom Referat Kommunikation im Rathaus mitteilt. Mit dem Baustart gehe eine temporäre Ampel an der Kreuzung Willy-Brandt-Platz/Brandenburger Straße in Betrieb. „Parallel wird die temporäre Beschilderung mit dem Hinweis zur geänderten Verkehrsführung am Georgiring und in der Brandenburger Straße aufgestellt“, so Quosdorf.

Zuerst werden ab Mittwoch bisherige Markierungen entfernt und Spuren eingerichtet, um den Verkehr von der Brandenburger Straße auf die zwei linken Spuren vor dem Hauptbahnhof zu führen. „Nachfolgend erfolgen die weiteren Demarkierungs- und Neumarkierungsarbeiten auf den zwei rechten Spuren vor dem Hauptbahnhof“, so Quosdorf. Die neuen Schilder würden nächste Woche aufgestellt.

„Dringliche Anfrage“ zum Thema Fahrspuren vor dem Leipziger Hauptbahnhof

Derweil sorgt das Vorhaben weiter für Diskussionen. So hat die Linksfraktion eine dringliche Anfrage an OBM Burkhard Jung (SPD) gerichtet. Die nötige Verkehrswende könne nur gelingen, wenn sie mit den Bürgern gestaltet werde – „und nicht gegen sie“, erklären die Stadträte Sören Pellmann, Volker Külow und Oliver Gebhardt. Die verschiedenen Mobilitätsbedürfnisse müssten ausgewogen beachtet werden – es brauche „sehr viel Kommunikation“ sowie „eine kluge und sinnvolle Schrittfolge“.

Stattdessen werde nun „eine einzelne Maßnahme mit der Brechstange durchgedrückt“. Erforderlich sei zudem ein besserer Nahverkehr; stattdessen drohe wegen einer Unterfinanzierung bald sogar die Ausdünnung von Linien. Es gebe „bislang keine qualifizierten Planungen, um das Tangentenviereck und den Mittleren Ring endlich zu realisieren“.

Schwere Vorwürfe seitens der CDU

„Die Entscheidung wurde komplett am Stadtrat vorbei getroffen“, moniert Frank Tornau, „so willkürlich, ohne Debatte und demokratisches Verfahren kann man mit den Bürgern nicht umgehen“, erklärt der CDU-Fraktionschef. Man prüfe rechtliche Schritte. „Es werden vermeintliche Unfallschwerpunkte erfunden, um so die Streichung von Spuren zu rechtfertigen“, meint Tornaus Fraktionskollegin Sabine Heymann.

Die Kreuzung des Radwegs durch ein- und ausfahrende Busse und Taxen bleibe bestehen; die Kollisionsgefahr für Fußgänger und Radfahrer werde nur verlagert. „Dabei hätte man das einfach entschärfen können – etwa mit unserem Vorschlag zur farblichen Markierung des Radwegs“, sagt Heymann, die mehr Stau und schlechteren Verkehrsfluss prognostiziert.