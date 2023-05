﻿Neue Radwege in Leipzig: Auf diesen Straßen entstehen 2023 noch weitere Schutzstreifen

Leipzig. Die Stadtverwaltung tritt beim Ausbau des Radwegenetzes in Leipzig weiter in die Pedale. Am Montag haben auf einem Teilstück der Riesaer Straße im Ortsteil Sellerhausen Markierungsarbeiten für einen breiteren Radstreifen begonnen. Darüber hinaus laufen im Verkehrs- und Tiefbauamt schon Planungen für weitere neue Radwege, welche noch bis Jahresende auf den Asphalt gebracht werden sollen.

Wie es auf LVZ-Nachfrage aus dem Dezernat von Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) hieß, sind für 2023 folgende „Radverkehrsanlagen“ in Vorbereitung: auf der Franz-Flemming-Straße (Leutzsch) zwischen Rückmarsdorfer und Georg-Schwarz-Straße; auf der Merseburger Straße (Lindenau) zwischen Rampe Kanalbrücke und Schomburgkstraße; auf der Leinestraße (Dölitz-Dösen) zwischen Bornaische Straße und Markkleeberger Straße); auf Teilen des Innenstadtrings zwischen Hauptbahnhof und Löhrstraße. Die Arbeiten auf der Riesaer Straße und auf der Leinestraße waren eigentlich schon im „Aktionsprogramms Radverkehr 2021/22“, werden allerdings erst jetzt in die Tat umgesetzt.

Bislang fehlt in der Franz-Flemming-Straße noch ein Radweg. © Quelle: André Kempner

Konkrete Angaben zu Kosten und Zeitraum den geplanten Baumaßnahmen gibt es mit Verweis auf die bislang noch nicht informierte Ratsversammlung nicht. In den kommenden Wochen sollen entsprechende Vorlagen folgen. Der Radweg Leinestraße werde wohl noch im zweiten Quartal angegangen, für die westliche Verlängerung des bereits realisierten Radwegs vor dem Hauptbahnhof über die Gerberstraße bis zur Löhrstraße wird Oktober 2023 anvisiert. Aufgrund der dort bislang sechsspurigen Straße samt Abbiegestreifen für motorisierten Verkehr dürfte dies kein leichtes Unterfangen werden.

Neue Fahrradparkplätze im Hauptbahnhof

Darüber hinaus sollen „im Rahmen der Bike-Ride-Offensive der Deutschen Bahn“ neue Fahrradparkplätze im Hauptbahnhof – konkret im Bereich des ehemaligen Gleises 1– entstehen. Auch soll in diesem Jahr noch ein dauerhaftes Mietsystem für Lasten- und Transportfahrräder realisiert werden. Zum Jahresende 2022 war ein erfolgreiches Politprojekt der „Transportrad Initiative Nachhaltiger Kommunen“ zum selben Thema in Leipzig ausgelaufen.

Blick in die Leinestraße im Ortsteil Dölitz-Dösen. © Quelle: André Kempner

Weitere Stärkungen des Radverkehrs in Leipzig sind auch abhängig von Entscheidungen der Ratsversammlung. Diese benötigt dafür allerdings den kommunalen „Radentwicklungsplan 2030“, der sich im Neuen Rathaus noch in Vorbereitung befindet. Die aktuell geltenden Rahmenbedingungen stammen aus dem Jahr 2012 und waren lediglich bis 2020 ausgelegt. In den vergangenen zehn Jahren ist die Messestadt jedoch enorm gewachsen – auch mit Konsequenzen für die innerstädtische Verkehrssituation.

Neue Fahrradstraße in Kleinzschocher bereits umgesetzt

Der im Gegensatz zum Radentwicklungsplan sehr konkrete „Aktionsplan Radverkehr 2021/2022“ mit seinen acht Millionen Euro für Infrastrukturmaßnahmen muss ebenfalls noch von der Stadtverwaltung für dieses und nächstes Jahr fortgeschrieben werden.

Zum Teil sind die zuletzt bereits umgesetzten und nun angedachten Maßnahmen wohl Bestandteil der Neuauflage. Die seit Jahresbeginn schon verbesserten Radstreifen auf Borngasse (Anger-Crottendorf), Theodor-Neubauer-Straße (Reudnitz) und Teichstraße (Connewitz) gehören dazu. Zudem wurde im Goldrutenweg (Kleinzschocher) bereits eine neue Fahrradstraße eingerichtet und auf dem Ranstädter Steinweg (Zentrum-West) eine eigene Spur für Radfahrerinnen und Radfahrer markiert. Kontrovers diskutiert wurde nicht zuletzt der neu entstandene Fahrradweg direkt vor dem Leipziger Hauptbahnhof.

Der bereits gebaute Radweg vorm Hauptbahnhof soll in diesem Jahr noch bis zur Gerberstraße (rechts) verlängert werden. © Quelle: André Kempner

Zweispuriger Radweg entsteht auf der Riesaer Straße

Bei den aktuell auf der Riesaer Straße laufenden Markierungsarbeiten handelt es sich um eine Fortsetzung des schon existierenden Radwegs zwischen Straßenbahnhof Paunsdorf und der Kreuzung Am Bauernteich. Nun entsteht dort auf einem etwa 650 Meter langen Abschnitt zwischen Ostheimstraße und Theodor-Heuss-Straße ein breiter Radweg auf der Straße, der in beide Richtungen befahrbar sein soll. Der alte, jedoch zu schmale Radweg auf Höhe des Fußwegs werde im Zuge dessen zurückgebaut, hieß es.

„Radverkehr im Sichtfeld der Autos stellt die sicherste Form der Radverkehrsführung an Hauptverkehrsstraßen dar“, heißt es als Begründung aus dem Verkehrs- und Tiefbauamt. Die aktuelle Maßnahme kostet etwa 28 000 Euro.

