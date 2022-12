Zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember geht eine neue S-Bahn-Linie für den Leipziger Stadtverkehr in Betrieb. Die Station Miltitzer Allee in Grünau wird dann häufiger mit dem Hauptbahnhof verbunden – in jeder Richtung sollen vier Züge pro Stunde unterwegs sein.

Ab dem 11. Dezember ist in Leipzig eine neue S-Bahn-Linie unterwegs: Die S 10 verbindet den Hauptbahnhof mit dem Haltepunkt Miltitzer Allee in Grünau. Warum ist diese Erweiterung so wichtig?

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket