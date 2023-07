﻿Neue Schule im Leipziger Osten – Stadtrat lehnt Grundstücksdeal ab

Leipzig. Eigentlich wird die Fläche dringend gebraucht: Am Torgauer Platz, auf einer Grünfläche zwischen Bürogebäude und Bahnlinie, will die Stadt Leipzig bis 2031 eine Gemeinschaftsschule für bis zu 1500 Schüler errichten. Die Task Force Schulhausbau hat diesen Standort mit oberster Priorität festgelegt, da der Bedarf im Leipziger Osten sehr hoch ist und derzeit kein Alternativstandort zur Verfügung steht. Doch ein Teil der Fläche (Verkehrswert: 11,7 Millionen Euro) gehört einem privaten Eigentümer. Diese will er nicht an die Stadt verkaufen – das Baudezernat hat allerdings einen Grundstückstausch verhandelt.

Dabei sollen zwei Grundstücke in Paunsdorf sowie jeweils ein weiteres in Gohlis sowie in Schönefeld, auf denen unter anderem Garagen stehen, gegen die Fläche getauscht werden. Der ausgehandelte Vertragsentwurf sieht vor, dass die gegenseitig fälligen Kaufpreise miteinander verrechnet werden und die Stadt Leipzig den Differenzkaufpreis an den Vertragspartner bezahlt. Das wären 4,27 Millionen Euro. Diese Entscheidung, so Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne), habe sich die Stadt nicht leicht gemacht: „Wir brauchen aber eine weitere Schule im Leipziger Osten“, argumentierte er.

Stadtverwaltung soll neu verhandeln

Hinzu kommt: Bei einer Bebauung müssten auf dem Grundstück Altlasten beseitigt werden. Dort war schon Ende des 19. Jahrhunderts ein Unternehmen angesiedelt, das Holzverarbeitungsmaschinen anfertigte. Zuletzt war es der Standort des Maschinenbaubetriebes Mikrosa. Das Umweltamt prognostiziert, dass es 8,7 Millionen Euro kosten würde, die Altlasten zu entfernen. Die Summe müsste die Kommune selbst übernehmen, da der Freistaat eine derartige Maßnahme nur bei Gewerbe bezahlt.

Der Stadtrat zog die Notbremse: „Das Grundstück liegt nicht wirklich toll für eine Schule und ist baulich schwierig“, sagte Andreas Geisler (SPD). Er verwies darauf, dass ein Investor es mit Gewerbe bebauen wollte und offenbar spekuliert habe. „Wir sehen nicht ein, dass wir der Heilsbringer für Grundstücksgeschäfte sind.“

Marius Beyer (AfD) hat ohnehin etwas gegen Gemeinschaftsschulen, da dort seiner Ansicht nach mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler „in Schulkombinaten verwahrt werden“. Einem Tausch für eine Grundschule würde seine Partei aber zustimmen, sagte er.

Franziska Riekewald (Die Linke) will den Käufer der Garagenhöfe verpflichten, die Grundstücke bis 2028 zu bebauen und bis 2029 nicht zu verkaufen. „Wir lehnen keineswegs eine Gemeinschaftsschule ab, sondern nur die Bedingungen, unter denen wir das Grundstück kaufen wollen.“

Lediglich die Grünen waren für den Tausch und wollen sich beim Freistaat Sachsen dafür einsetzen, dass Fördermittel für die Altlastenbeseitigung möglich werden. Bürgermeister Dienberg: „Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass der Eigentümer nicht verkaufen muss und auf unsere Wünsche nicht eingegangen ist.“

Die große Mehrheit lehnte den Deal ab – die Stadt soll neu verhandeln oder andere Optionen prüfen. Eine neue Vorlage könne aufgrund der Regularien im Rat frühestens in einem halben Jahr diskutiert werden, so Schulamtsleiter Peter Hirschmann. Eine Gemeinschaftsschule sei ein sehr komplexer Bau, der eine lange Vorbereitung brauche.

