Trettmann kündigt neue Songs an und spielt im Januar in der Arena Leipzig

Leipzig. Der Rapper und Wahl-Leipziger Trettmann geht Anfang nächsten Jahres wieder auf Tour. Unter dem Motto „No More Sorrow“ spielt der 49-Jährige auch in Leipzig: Am 19. Januar tritt er in der Quarterback Arena Leipzig auf, wie er am Mittwoch auf seinem Instagram-Kanal mitteilte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Insgesamt dreizehn Shows stehen auf dem Tourplan von Trettmann, der gebürtig Stefan Richter heißt, darunter jeweils auch ein Konzert in Wien und Zürich. Der offizielle Ticketverkauf startet am Freitag um 11 Uhr auf dem Veranstaltungsportal Eventim. O2-Kundinnen und -Kunden können in einem exklusiven Presale bereits seit Mittwoch Karten erwerben.

Lesen Sie auch

„Neue Live-Show mit neuen Songs“: Trettmann spielt in der Arena in Leipzig

Zuletzt in Leipzig gespielt hat der gebürtige Chemnitzer im März 2023 im Haus Auensee. Wenige Tage zuvor war seine neue Platte „Insomnia“ erschienen. Auf dem Konzeptalbum veröffentlichte er vor allem Songs über Krisen und Trennung und holte sich dafür viele Gäste an Bord, unter anderem Henning May, Herbert Grönemeyer und Lena Meyer-Landrut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf seiner neuen Tour wolle er auch neue Songs präsentieren, schrieb Trettmann am Mittwoch bei Instagram. Mit dem Erscheinen von „Insomnia“ hatte der Künstler angekündigt, die Zusammenarbeit mit dem Berliner Produzenten-Kollektiv Kitschkrieg beenden und neue Wege einschlagen zu wollen. Bei der Veröffentlichung der neuen Tourtermine schrieb er dazu: „Zum nächsten Schritt meines Neubeginns gehört natürlich auch eine neue Live-Show mit ein paar neuen Songs, auf die man sich im Winter 2024 freuen kann!“

LVZ