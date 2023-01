﻿Neuer Höchstwert bei Zuwanderung: Leipzig hat jetzt 624.689 Einwohner

Leipzig. Vor allem wegen der Fluchtbewegungen aus der Ukraine hat die Messestadt im vergangenen Jahr einen neuen Höchstwert bei der Zuwanderung verzeichnet. 16.399 Bürger mit Hauptwohnsitz gewann Leipzig im Saldo aus Zu- und Wegzügen hinzu, teilte das Amt für Statistik und Wahlen unter Verweis auf aktuelle Daten des Melderegisters mit. Im bisherigen Rekordjahr 2015 hatte der Wanderungssaldo (gemäß jüngst bereinigten Zahlen) 14.750 Menschen umfasst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei der Bevölkerungsentwicklung insgesamt blieb Leipzig diesmal aber hinter den Zahlen von 2015 zurück. 624.689 Personen hatten am 31. Dezember 2022 ihren Hauptwohnsitz in Leipzig – das waren 14.820 mehr als ein Jahr zuvor. Hingegen registrierte die größte Stadt Sachsens im Jahr 2015 ein noch stärkeres Wachstum – nämlich damals um 15.975 Personen. Vom Wachstum der Einwohnerzahlen her war 2022 folglich das zweitstärkste Jahr in Leipzig seit Kriegsende.

Wanderungsgewinne aus dem Ausland

Dass es beim Wachstum keinen neuen Höchstwert gab, lag an einer zunehmenden Kluft zwischen Sterbefällen und Geburten. Bereits das dritte Jahr in Folge nahmen die Sterbefälle in Leipzig deutlich zu und erreichten mit 7106 einen neuen Höchstwert. Zugleich sank die Zahl der Geburten weiter. Nur noch 5862 Babys wurden im vergangenen Jahr als Neu-Leipziger angemeldet. Insgesamt ergab das einen negativen Saldo von 1244 Personen. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 (vor Corona) fiel der Saldo noch positiv aus bei 6444 Neugeborenen und 6196 Verstorbenen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Leipziger Wanderungsgewinne im Jahr 2022 waren erstmals ausschließlich durch Frauen, Männer und Kinder aus dem Ausland getragen. Bei den Menschen mit deutschem Pass verlor die Messestadt durch Weg- und Zuzüge unterm Strich 79 Einwohner, durch den hohen Sterbesaldo insgesamt mehr als 1000 Personen. Zugleich kamen 16.478 Menschen durch Zuzüge aus anderen Staaten dazu, die meisten darunter aus der Ukraine. Insgesamt waren am 31. Dezember 2022 in Leipzig 11.668 Ukrainerinnen und Ukrainer angemeldet. Die Zahl der Leipzigerinnen und Leipziger mit ausländischem Pass stieg auf 83.568 Personen, so das Amt für Statistik und Wahlen. Das waren 13,4 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Durchschnittsalter sinkt auf 42,1 Jahre

Das Durchschnittsalter in Leipzig sank 2022 weiter, es liegt nun bei 42,1 Jahren. Im Jahr 2019 (vor Corona) waren es noch 42,4 Jahre. Die Zahl der Vorschulkinder (unter sechs Jahren) ging seit 2019 um 1559 auf 35.927 zurück. Gründe dafür waren rückläufige Geburtenzahlen – gepaart mit einem nach wie vor hohen Wegzug junger Familien ins Umland. Leipzig ist die achtgrößte Stadt Deutschlands, kommt Düsseldorf auf Platz sieben aber immer näher.