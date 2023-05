Neue Radspur

Neue Probleme für Fußgänger am Hauptbahnhof – das sagt die Stadt dazu

Auf dem neuen, grün markierten Radweg am Hauptbahnhof fühlen sich viele Radfahrer sicher. Doch auf dem Gehweg wird weiter gefahren – was in eine Richtung derzeit gestattet ist. Das führt zu neuen Konflikten.