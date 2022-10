Mehr Platz für Radfahrer am Connewitzer Kreuz: Umgestaltung bis 11. November

Leipzig/Connewitz. Die Karl-Liebknechtstraße bekommt am Connewitzer Kreuz einen neuen Radfahrstreifen. Laut Informationen des Verkehrs- und Tiefbauamts Leipzig wird der bestehende „Hochbord-Radweg“ ab der Scheffelstraße stadteinwärts zurückgebaut und durch einen breiteren Weg auf der Fahrbahn ersetzt. Laut Angaben der Behörde soll die Baumaßnahme bis voraussichtlich 11. November abgeschlossen sein.

Neuer Radfahrstreifen am Connewitzer Kreuz für erhöhte Verkehrssicherheit der Radfahrer

Als Grund für die geplante Umgestaltung gibt das zuständige Amt an, man wolle die Verkehrssicherheit für Radfahrerinnen und Radfahrern erhöhen. Der jetzige Radfahrstreifen sei zu schmal und entspreche nicht mehr der Straßenverkehrsordnung. Zudem sei die Baumaßnahme Teil des vom Leipziger Stadtrat beschlossenen Aktionsprogramms zum Radverkehr 2021/22.

Konkret soll auf dem 41 Meter langen Abschnitt der Gehweg verbreitert und mit Granitplatten gepflastert werden. Der neue Radweg wiederum schließe künftig an die aus dem Süden kommende Führung auf der Fahrbahn an, so die Behörde.

Weitere Abschnitte der Karl-Liebknecht-Straße kommen für Umgestaltung des Radwegs in Frage

Die Fahrradbügel in Höhe der Sparkasse blieben währenddessen erhalten, heißt es vom Verkehrs- und Tiefbauamt. Dort werde der Straßenbordstein abgesenkt, sodass die Fahrradbügel besser erreichbar würden. Laut Verkehrsamt kostet die Umgestaltung rund 110.000 Euro.

Weitere Umbaupläne würden derzeit geprüft, so das Leipziger Amt. Diskutiert würde etwa ein neuer Radfahrstreifen vor dem Lebensmittelmarkt am Connewitzer Kreuz sowie auf dem Abschnitt zwischen Wiedebachplatz und Connewitzer Kreuz.

Von flp