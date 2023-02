﻿Knapp 15 Millionen Euro: Neuer Stadthafen wird für Leipzig doppelt so teuer wie geplant

Das Rathaus hält trotz neuer Kostenschätzung von knapp 15 Millionen Euro an dem Projekt fest. Im Sommer 2026 sollen dann die ersten Boote im Herzen der Stadt festmachen können.

So soll der Leipziger Stadthafen unweit vom Schreberbad einmal aussehen.

Leipzig. Bei Leipzigs wassertouristischem Prestigeprojekt laufen die Kosten aus dem Ruder. Der Bau des Stadthafens wird die Kommune nach derzeitigem Stand 14,75 Millionen Euro kosten – doppelt so viel wie bislang geplant. Trotzdem will die Stadtverwaltung das Vorhaben ohne Abstriche realisieren. „Wir halten daran fest, hier Schritt für Schritt einen lebendigen Ort mit urbaner Hafenatmosphäre zu entwickeln“, betonte Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) am Freitag.

Er muss nun noch den Stadtrat davon überzeugen. Denn der Ratsversammlung obliegt es letztlich, den geänderten Bau- und Finanzierungsbeschluss fassen. Die gesamte Projekt wird sich dadurch um ein Jahr verschieben. Der Bau des Hafenbeckens würde demnach in diesem Sommer beginnen. Fertigstellung dann Mitte 2026.

Herzstück des touristischen Gewässerverbundes

Der Stadthafen soll nach den Worten Rosenthals zum künftigen Herzstück des touristischen Gewässerverbundes ausgebaut werden. Die öffentlichen Investitionen umfassen dabei die Herstellung des Hafenbeckens und der dazugehörigen Infrastruktur einschließlich einer Krananlage, den Bau einer Brücke über die Hafeneinfahrt, die Absenkung der Außenmole und die Errichtung von Steganlagen, Geh- und Radwege sowie die Baumbepflanzung. Bislang waren dafür Kosten in Höhe von 7,2 Millionen Euro vorgesehen. Diese Schätzungen stammen allerdings aus dem Jahr 2018.

Mittlerweile haben die Auswirkungen der Energiekrise, steigende Materialkosten und seit Ausbruch der Corona-Pandemie gestörte weltweite Lieferketten nahezu alle Bauprojekte verteuert. Hinzu kommt nach drei Jahren Corona-Krise nun eine verstärkte Nachfrage nach Bauleistungen, weshalb sich immer weniger Unternehmen überhaupt noch an Ausschreibungen öffentlicher Aufträge beteiligen. Auch die knapper werdenden Kapazitäten in der Bauwirtschaft tragen zum Preisauftrieb bei.

Bauvorbereitende Arbeiten sind abgeschlossen

Die vorbereitenden Maßnahmen am Stadthafen seien bereits abgeschlossen, hieß es aus dem Rathaus. Mit der jetzt vorliegenden Ausführungsplanung würden nicht nur die Kosten aktualisiert, sondern auch die Barrierefreiheit und die Zugänglichkeit des Geländes zwischen Friedrich-Ebert-Straße, Käthe-Kollwitz-Straße, Schreberstraße und Elstermühlgraben verbessert.

Die Leipzig GmbH des Ex-Kanuten Jan Benzien wird den Stadthafen mit seinen 40 Dauerliegeplätzen 15 Jahre lang betreiben und dafür an die Stadt eine Konzessionsabgabe zahlen.

„Wir gehen davon aus, dass wir bis zu 90 Prozent der Investitionskosten gefördert bekommen“, sagte der Leiter des Amtes für Stadtgrün und Gewässer, Rüdiger Dittmar. „Ich bin zuversichtlich und dankbar, dass die Fördermittelbehörde weiterhin die den erhöhten Kosten angepasste Förderung zusagt“, so Umweltbürgermeister Rosenthal. Im günstigsten Falle muss die Stadt aus ihrem eigenen Budget also „nur“ 1,5 Millionen Euro aufwenden. Die Refinanzierung der Eigenmittel sei gesichert, werde sich jedoch über einen längeren Zeitraum erstrecken.

Die Stadthafen Leipzig GmbH von Jan Benzien wird den Stadthafen künftig betreiben. © Quelle: André Kempner

Private Investitionen verteuern sich um eine Million Euro

Der städtische Eigenanteil soll vollständig aus den Konzessionserlösen mit dem privaten Investor und Betreiber des Stadthafens erwirtschaftet werden. Der Stadtrat hatte den Zuschlag im Jahr 2021 an die Stadthafen Leipzig GmbH des Ex-Kanuten Jan Benzien erteilt, die ihrerseits noch ein Servicehaus (unter anderem mit großer Gastronomie) und drei Bootshäuser errichten will. Auch dafür sind die Investitionskosten nach letzten Berechnungen um eine auf fünf Millionen Euro gestiegen. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten des privaten Investors Ende 2023 starten. Aufgrund der Verzögerungen beim Hafenbau ist der Beginn nunmehr für Ende 2024 avisiert. Benziens Firma wird den Stadthafen mit seinen 40 Dauerliegeplätzen 15 Jahre lang betreiben und dafür an die Stadt eine Konzessionsabgabe zahlen.