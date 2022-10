﻿Neuer Vorwurf gegen Ex-MDR-Unterhaltungschef: Krebserkrankung erfunden, um Geld aufzutreiben?

Betrugsprozess am Landgericht

Hat Ex-MDR-Unterhaltungschef Udo Foht sogar eine Krebserkrankung seiner Frau erfunden, um an Geld zu kommen? Eine Künstlermanagerin sagte dies in ihrer Zeugenvernehmung am Freitag vor Gericht. Der Angeklagte äußerte sich dazu nicht.

