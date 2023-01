﻿Ein neuer Weihnachtszirkus für Leipzig: Ein harter, aber richtiger Schritt

Die Stadt will mit einem niederländischen Unternehmen den Weihnachtszirkus zum starken Publikumsmagneten machen. Das Nachsehen hat ein Leipziger Traditionsunternehmen. Das ist für den Zirkus Aeros hart und enttäuschend – und dennoch eine Investition in die Zukunft, findet unser Kommentator Mark Daniel.

Leipzig. Empörung als erster Reflex liegt nahe: Die Stadt gibt dem Circus Aeros keinen Vertrag mehr für das Weihnachts-Spektakel am Cottaweg – und einem Unternehmen aus den Niederlanden dafür den Auftrag. Das scheint weder fair noch nachvollziehbar noch nachhaltig.

Schauen wir genauer hin: Niemand – auch das Marktamt nicht – stellt in Frage, dass Aeros als alteingesessener Familienbetrieb fest in Leipzig verwurzelt und ein Identifikationsfaktor ist. Allerdings plant die Stadt schon lange eine Neuausrichtung für den Weihnachtszirkus. Nicht, um jemanden auszubooten, sondern um mit einem starken Partner mehr Strahlkraft nach außen zu schaffen.

Von Aeros nicht zu leisten

Zu den Kriterien dafür gehören ein anspruchsvolles Eventkonzept, Top-Gastronomie, ein ganzjähriges Online-Buchungssystem und ein starker Online-Auftritt. Bei allem Verständnis für Emotionen: Diese komplexen Anforderungen an Organisation und Logistik kann ein relativ kleiner Familienbetrieb wie Aeros unmöglich erfüllen, ohne sich komplett und mit erheblicher finanzieller Investition neu aufzustellen.

Dem Leipziger Zirkus bietet das Marktamt an, künftig im März am Cottaweg seine Zelte aufzuschlagen. Wirtschaftlich ist das sicher weniger lukrativ, dennoch eine Geste. Aeros soll in Leipzig präsent bleiben. Trotz der Enttäuschung sollte auch klar sein: Bleibt es beim Auftrag an Stardust International als neuem Weltweihnachtszirkus-Unternehmen, ist das in erster Linie keine Entscheidung gegen Aeros. Sondern eine für die Zukunft und Magnetwirkung Leipzigs.