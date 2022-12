﻿Welche Läden in Leipzig neu öffnen – und welche später starten als geplant

Leipzig. Leipzigs City sollte im zweiten Halbjahr 2022 einen gr0ßen Sprung nach vorn machen. Rund ein Dutzend namhafte Händler und Gastronomen wollten bis Jahresende neue Ladengeschäfte eröffnen; vor allem die Petersstraße sollte davon profitieren. Doch haben sich diese Hoffnungen erfüllt?

Verzögerungen in der Leipziger Innenstadt

„Die Innenstadt ist nach wie vor begehrt, aber es ist eine ganze Menge Bewegung im Markt“, beschreibt Gunter Engelmann-Merkel die Situation der Leipziger City. Die Ungewissheit über die kommende Entwicklung veranlasse viele Mietinteressenten, noch einmal genau auf die Nebenkosten zu schauen, meint der Geschäftsführer Westsachsen des Handelsverbandes.

Insbesondere die hohen Energiekosten würden dabei betrachtet. „Da wird genau abgewogen: Machen wir das jetzt oder warten wir noch?’“, schildert Engelmann-Merkel. Hier und da werde auch versucht, mit den Vermietern noch Zugeständnisse auszuhandeln. „Und natürlich sorgt auch die angespannte Lage am Bau für Verzögerungen.“

„Swing Kitchen“ will im April in Leipzig öffnen

In der City ist diese Gemengelage aktuell mit Händen zu greifen. So wollte die vegane Burgerkette "Swing Kitchen" aus Österreich ursprünglich ab November in der Petersstraße zu Speisen und Naschwerk ohne Tierprodukte einladen. Aber die Schaufenster in Stenzlers Hof sind immer noch mit Plakaten zugeklebt, auf denen die Wiener Gastronomen versprechen: "Wir lassen die Sau raus".

Ein Blick durch die Ritzen der verschlossenen Eingangstür zeigt, dass sich im Inneren nichts tut. Weder Handwerker sind zu sehen, noch gibt es irgendwelche Einbauten. Nicht einmal Baumaterial liegt herum. Auf LVZ-Anfrage teilte CEO Irene Schillinger in der Unternehmenszentrale in Wien mit, dass sich die Eröffnung erheblich verzögert hat, voraussichtlich auf April 2023. „Der Grund ist, dass wir eine behördliche Nutzungsänderung von Handel auf Gastronomie beantragt haben, die zu unserem großen Bedauern immer noch nicht vorliegt“, so die Unternehmerin. „Leider können wir diesen Behördenweg weder beschleunigen noch überspringen. Sowie wir aber die Genehmigung in den Händen halten, werden wir umgehend beginnen umzubauen.“

Rewe peilt Eröffnung im ehemaligen Karstadt in Leipzig im dritten Quartal 2023 an

Ein paar Meter weiter wird im früheren Karstadt-Warenhaus, das jetzt unter dem Label "N30 / NEO" vermarktet wird, immerhin gewerkelt. Im Untergeschoss soll 2023 unter anderem eine riesige Rewe-Markthalle öffnen. "Rewe zieht ein und bringt sein komplettes Sortiment mit", ist am Bauzaun zu lesen. Ein Öffnungstermin aber nicht. Eine Unternehmenssprecherin erklärt auf LVZ-Anfrage, dass die Eröffnung für das dritte Quartal angepeilt werde.

C&A Laden ist in der Petersstraße geblieben – aber ins Messehaus am Markt umgezogen. © Quelle: Andre Kempner

Die Modekette C&A hat dagegen schon Wort gehalten. Sie ist wie im Sommer angekündigt in der Petersstraße ins Messehaus umgezogen. Das frühere C&A-Domizil in der Petersstraße 15-17 ist aber noch nicht wieder bezogen. Im Sommer hatte der dänische Modehersteller Only angekündigt, dort „Ende diesen bis Anfang nächsten Jahres“ einen neuen Laden zu eröffnen. Die Bauarbeiten sind aktuell im vollen Gange – Einbauten sind allerdings noch nicht zu sehen.

Lululemon neu in Leipzig, Aldi-Einzug noch offen

Das trifft auch auf die frühere Fläche des Modehändlers Steinbruch im Hansa-Haus an der Grimmaischen Straße 13 zu. Dort werde Aldi seinen ersten Leipziger City-Markt platzieren, hieß es im Sommer – der Eröffnungstermin ist noch offen. Jetzt sind die Scheiben im Erdgeschoss zugeklebt und dahinter hat sich noch nichts verändert. Dafür sind Handwerker im Untergeschoss im Gange.

Komplett vollzogen hat die Telekom ihren angekündigten Standortwechsel. Sie ist mit einem deutlich größeren Shop in der Grimmaischen Straße 25 vertreten – dafür steht das frühere Ladengeschäft in der Petersstraße leer. Ebenfalls in der Grimmaischen Straße ist wie angekündigt das kanadische Label Lululemon eingezogen, das sich auf Lauf, Yoga- und Trainingsbekleidung spezialisiert hat.

Schlussspurt für Bio Company in Leipzig

Der dänische Möbelhändler BoConcept hat ebenfalls Wort gehalten und in der Goethestraße 3-5 – gegenüber der Oper – ein 500 Quadratmeter großes Ladengeschäft neu eröffnet. In der Nikolaistraße 3 wollte die Restaurantkette Dean & David die Fläche des früheren Maredo-Steakhauses beziehen – bis auf die Werbung an den Schaufenstern ist davon noch nichts zu sehen. Auch der Store der Elektro-Automarke Polestar, der in Specks Hof einziehen wollte, ist bislang nirgends zu entdecken.

Im Zeppelinhaus in der Nikolaistraße 29 ist die Berliner Bio Company dabei, ihre Ankündigung wahr zu machen. Sie wollte „im Winter 2022“ ihren ersten Leipziger Markt einweihen: Der Innenausbau läuft auf Hochtouren und auf der Seite des Unternehmens gibt es Stellenausschreibungen ab Januar 2023.