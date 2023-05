Essen, tanzen, einkaufen: Diese Restaurants und Läden sind neu in Leipzig

Leipzig. Der neue Club die Straße runter, ein angesagtes Restaurant in der Nähe der Arbeit oder auch einfach nur ein frisch eröffneter Supermarkt: Die Übersicht „Neu in Leipzig“ stellt Neueröffnung in der Stadt vor.

Herr Kauzig: Tanzen in der ehemaligen Tankbar

Draußen stehen ein paar Holzbänke und auch das Auto baumelt noch schräg über der Bar. Aber sonst hat sich viel verändert in der ehemaligen Tankbar auf der Jahnallee. Statt Biker-Ästhetik gibt es Tapeten mit Wildtieren, Graffiti an den Wänden und einen Kauz über der Bar im Innenraum. Seit zwei Monaten bauen die neuen Betreiber – zwei von ihnen betreiben auch das Elsterartig – den Laden zum neuen Club Herr Kauzig um.

Das Konzept: ein Biergarten mit Bar und Club. Draußen gibt es Bier und Brause. Wer tanzen will, geht rein – und bezahlt höchstens 5 Euro. Dort gibt es zwei Floors mit All-Time-Classics und Techno oder Elektro.

Alle Infos: Herr Kauzig, Jahnallee 52, Eröffnung: 26. Mai, 16 Uhr. Der Biergarten ist Dienstag bis Freitag ab 16 Uhr geöffnet, am Wochenende ab 12 Uhr. Der Kauzig-Club öffnet Freitag und Samstag ab 22 Uhr. Bezahlung ausschließlich bargeldlos.

Bio-Produkte bei Denn’s

In der ehemaligen Sparkasse auf der KarLi hat Anfang Mai der Bio-Supermarkt Denn’s aufgemacht. Dort gibt es unter anderem gesunde und nachhaltige Bio-Produkte inklusive Backtheke. Mittags wird zudem ein warmes, meist vegan oder vegetarisches Gericht für 4,90 Euro angeboten.

Wie es in einer Denn’s-Filiale aussieht, zeigt das Video:

Alle Infos: Denn’s BioMarkt, Karl-Liebknecht-Straße 14, geöffnet Montag bis Samstag von 7 bis 22 Uhr.

Asiatisch einkaufen im Go Asia

Freundinnen und Freunde asiatischer Esskultur können sich außerdem über weitere Eröffnungen freuen: Seit 25. Mai hat der asiatische Supermarkt Go Asia eine neue Filiale in der Strohsack-Passage geöffnet.

Von Instant-Reiskuchen, Pflaumenwein, Szechuan-Pfeffer bis zu fermentierter Reis-Suppe hat der Supermarkt nahezu alles, was man für asiatische Gerichte braucht. Die ersten vier Wochen nach Eröffnung gibt es aßerdem zehn Prozent Rabatt auf alle Produkte.

Alle Infos: Go Asia, Nikolaistraße 10, geöffnet Montag bis Samstag von 9 bis 20 Uhr.

Vegan asiatisch essen im Monchi

Wer gerne vegan isst, kann seit April ins Monchi Vegan gehen. In dem asiatischen Restaurant in der Beethovenstraße gibt es rein pflanzliche Gerichte wie Burger, Reisnudeln oder Sushi. „Monchi kommt von dem Wort Mönch“, sagt Geschäftsführer Bich Thuy Nguyen. „Mönche gelten als großes Vorbild für veganes Leben in Asien. Deswegen haben wir den Namen genommen.“ Demnächst soll es auch ein Mittagsangebot geben.

Alle Infos: Monchi Vegan, Beethovenstraße 10, geöffnet Montag bis Samstag von 12 bis 22 Uhr.

World of Pizza in Plagwitz

Bock auf Pizza, aber keine Lust rauszugehen? Seit Mitte Mai gibt es auch im Leipziger Westen eine Filiale des Pizzabringdiensts World of Pizza. Neben Pizzen gibt es Burger, Wraps, Pasta, Bowls, Salate und Fingerfood – auch in vegan und vegetarisch.

Alle Infos: World of Pizza, Zschochersche Straße 103, geöffnet täglich von 11 Uhr bis Mitternacht, Bestellungen unter der Telefonnummer (0341) 42 99 94 00 oder online.

Sie eröffnen auch einen Laden, ein Restaurant oder eine andere Lokalität? Oder Sie haben von einer Eröffnung mitbekommen? Dann sagen Sie uns unter feedback@lvz.de Bescheid.

