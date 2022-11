﻿So funktioniert das neue Ambulanzzentrum am Klinikum St. Georg

Das Klinikum St. Georg hat am Mittwoch sein neues Ambulanzzentrum offiziell in Betrieb genommen.

15,6 Millionen Euro sind in ein neues Ambulanzzentrum geflossen, das am Klinikum St. Georg eröffnet wurde. Geschäftsführerin Iris Minde spricht von einem „medizinischen Juwel“. Wie funktioniert das Ganze, was hat der Patient davon, und wie geht es am Standort weiter?

