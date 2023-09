﻿Neues Angebot für Pendler: Leipzig rüstet S-Bahnhöfe mit Fahrradboxen aus

Leipzig. Jedes Jahr werden in Leipzig Tausende Fahrräder geklaut. Kein Wunder, dass viele Leipzigerinnen und Leipziger, die etwa mit dem Rad zum Zug und dann weiter zur Arbeit fahren, ihre Bikes an den Bahnstationen nur mit einem unguten Gefühl zurücklassen. Denn selbst, wenn es dort sicher angeschlossen ist, heißt das noch lange nicht, dass man das Fahrrad abends vollständig oder überhaupt wiederfindet. Das soll sich nun ändern. Mit gesicherten Abststellanlagen will die Stadt Fahrräder künftig besser vor Diebstahl und Vandalismus schützen. Das erste „Fahrradmietshaus“ steht bereits am S-Bahnhof Olbrichtstraße, weitere sollen folgen.

Sicheres Fahrrad-Parken an zwölf Standorten

Es erinnert an eine Paketstation: Ein großer Metallcontainer mit mehreren Schließfächern befindet sich an der Gohliser Olbrichtstraße auf einer eigens dafür gepflasterten Fläche direkt am Zugang zur gleichnamigen S-Bahnstation. Noch können Radfahrer das Depot nicht nutzen, der aufgeklebte Verweis auf die Mobilitäts-App LeipzigMoove läuft bislang ins Leere. In den nächsten Wochen würden in Leipzig weitere Anlagen errichtet und dann voraussichtlich bis Jahresende in Betrieb gehen, erklärt jedoch Marc Backhaus, Sprecher der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB), auf LVZ-Anfrage. Geplant sind Fahrradstationen bislang an zwölf Standorten in Leipzig, vornehmlich an S-Bahnhöfen, aber auch an wichtigen Umsteigepunkten zwischen Zug, Straßenbahn und Bus.

Vorgesehen sind zwei Anlagentypen: vier Fahrradboxen mit jeweils zwölf Schließflächern wie an der Olbrichtstraße, in denen jedes Rad einzeln eingeschlossen wird, sowie acht Sammelschließanlagen – das sind Container mit einem abeschlossenen Raum für bis zu 20 Fahrräder.

Buchungen über die Mobilitäts-App LeipzigMove

Betrieben werden die von einem spezialisierten Hersteller gefertigen Anlagen durch die LVB. Die sicheren Fahrradstellplätze sollen über die Mobilitäts-App LeipzigMove buchbar sein, über die bereits Tickets für den Nahverkehr gekauft, Fahrräder, Autos, E-Roller und Taxis gebucht werden können und ab dieser Woche auch die Auslastung von Park&Ride-Plätzen angezeigt wird. Der Nutzer der „Fahrradmietshäuser“ bekommt dann seinen Zugangscode mit der Buchung und Bezahlung per App. Damit lässt sich die Fahrradbox beziehungsweise die Tür zur Sammelschließanlage öffnen und schließen. Wie viel die Nutzung kostet, steht nach den Worten des LVB-Sprechers noch nicht fest.

Die Investitionskosten für die „Fahrradmietshäuser“ belaufen sich auf 1,2 Million Euro. Mehr als zwei Drittel davon werden über das Förderprogramm des Bundesverkehrsministeriums „Digitale kommunale Verkehrssysteme“ finanziert. Das Angebot soll die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs weiter verbessern, insbesondere auch für Pendler.

Auch Ladestationen für E-Bikes geplant

Insgesamt sollen so sichere Abstellplätze für zunächst 208 Fahrräder entstehen, die teilweise auch über E-Ladestationen für Pedelecs und E-Bikes verfügen werden. „Die sicheren Abstellanlagen tragen auch dem Trend zu mehr E-Bikes und Pedelecs Rechnung, die in der Anschaffung teuer sind und aus Sorge vor Diebstahl im Alltag weniger genutzt werden“, heißt es im Rathaus.

Standorte der vier Fahrradboxen

S-Bahnhof Leipzig-Messe

S-Bahnhof Leipzig-Nord/Westseite

S-Bahnhof Leipzig-Nord/Ostseite

S-Bahnhof Olbrichtstraße

Standorte der acht Sammelschließanlagen

S-Bahnhof Leipzig-Lützschena

S-Bahnhof Leipzig-Wahren

S-Bahnhof Leipzig-Gohlis

S-Bahnhof Leipzig-Connewitz

Bahnhof Leipzig Knauthain-Knautkleeberg

Bayerischer Bahnhof

LVB-Endhaltestelle Burghausener Straße

LVB-Haltestelle Franzosenallee

Stadtrat stimmt für neue Radwege in Leipzig

Neben abschließbaren Fahrradparkplätzen wird es künftig auch mehr sichere Radwege in Leipzig geben. Der Stadtrat hat jetzt dem von Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) vorgelegten Aktionsprogramm Radverkehr für die Jahre 2023/24 zugestimmt. Demnach fließen in beiden Jahren rund fünf Millionen Euro unter anderem in folgende neue Radwege:

auf der Harkorstraße zwischen Ring und Wundtstraße

auf der Bornaischen Straße zwischen Connewitzer Kreuz und Wiedebachplatz

auf der Straße An der Tabaksmühle zwischen Richard-Lehmann-Straße und Straße des 18. Oktober

auf der Eutritzscher Straße

auf der Prager Straße stadtauswärts zwischen An der Tabaksmühle und der Friedhofsgärtnerei

auf der Prager Straße stadteinwärts zwischen Kommandant-Prendel-Allee und Ludolf-Colditz-Straße

auf der Berliner Straße zwischen Erich.-Weinert-Straße und Parthenstraße

auf der Querstraße.

LVZ