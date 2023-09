Zuwachs bei Leipzigs stationären Hospizplätzen – neue Einrichtung öffnet in Eutritzsch

Leipzig. Die Diakonie Leipzig hat am Dienstag ein stationäres Hospiz im Stadtteil Eutritzsch eröffnet. 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereiten jetzt die palliative Versorgung vor, damit das Haus am 13. September seinen regulären Betrieb aufnehmen kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Magnusstraße 13 sind zwölf Einzelzimmer entstanden (alle haben eine eigene Terrasse) sowie ein Pflegebad, ein Raum der Stille und ein Wohn-Ess-Bereich. Für Angehörige gibt es ebenfalls ein Zimmer – diese könnten auf Wunsch aber auch bei den Bewohnern mit übernachten, erklärte Silvia Beckert, die Leiterin der Einrichtung. Auf dem Gelände soll zudem ein großer Garten entstehen.

Statt der geplanten 3,5 Millionen mussten rund vier Millionen Euro in Bau und Ausstattung investiert werden. Grund sind Kostensteigerungen durch Inflation und Energiepreise. Lieferverzögerungen hätten ebenfalls für Probleme gesorgt, wie Hospiz-Geschäftsführer Sebastian Saupe während einer Festandacht zur Eröffnung erklärte. 130 Gäste waren dazu in die Eutritzscher Christuskirche gekommen, deren Gemeinde das rund 4000 Quadratmeter große Grundstück mit einem langfristigen Pachtvertrag zur Verfügung stellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei der mehrjährigen Vorplanung habe man eine Unterversorgung bei stationären Hospizplätzen in der Region festgestellt, wie die Diakonie mitteilte. Das neue Haus sei die vierte Einrichtung dieser Art im Stadtgebiet. Mit ihm sei zudem die 15. stationäre Einrichtung im Freistaat entstanden, erklärte Andreas Müller, Geschäftsführer des Landesverbandes für Hospizarbeit und Palliativmedizin. Das bedeute eine verbesserte Versorgung in Sachsen. Auch Christian Kreusel vom Diakonischen Werk betonte: Das Hospiz sei keine Konkurrenz, sondern eine Erweiterung des bisherigen Angebotes. Gesundheitsamtschefin Constanze Anders sah in der Einrichtung „einen großen Beitrag für die Leipziger Gemeinschaft“. Superintendent Sebastian Feydt zitierte Cicely Saunders, die Gründerin der Hospizbewegung: „Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben.“

Diakonissenkrankenhaus hält Mehrheit

Träger der neuen Einrichtung ist die gemeinnützige Leipziger Diakonie Hospiz GmbH. An ihr sind das Evangelische Diakonissenkrankenhaus Leipzig mit 55 Prozent, das Evangelisch-Lutherische Diakonissenhaus Leipzig mit 33 Prozent sowie das Diakonische Werk Innere Mission Leipzig und das Evangelischmethodistische Diakoniewerk Bethanien Bethesda mit jeweils sechs Prozent beteiligt.

LVZ