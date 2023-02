﻿Neues Leipzig-Buch: Die Frau an der Seite von Hugo Licht

Leipzig. Er ist in Leipzig wahrlich kein Unbekannter: Viele seiner Gebäude – etwa das einstige Grassimuseum (heutige Stadtbibliothek am Wilhelm-Leuschner-Platz), das Konservatorium (heutige Hochschule für Musik und Theater im Musikviertel), die Kasernenanlage in Möckern, das Predigerhaus der Nikolaikirche am Nikolaikirchhaus, das Messehaus Städtisches Kaufhaus am Neumarkt und viele andere – prägen bis heute das Gesicht der Messestadt. Hugo Licht, der ehemalige Stadtbaurat, ist vor 100 Jahren am 28. Februar 1923 gestorben. Weniger bekannt ist die Frau an seiner Seite – Clara Licht (1848-1913).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Über einen Zeitraum von drei Jahrzehnten schrieb die Frau, die vier Kinder zur Welt brachte, Tagebücher, die eine besondere Perspektive auf ihr alltägliches Leben, aber auch auf die städtebauliche Entwicklung Leipzigs sowie die nahezu rastlose Bautätigkeit ihres Mannes Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts werfen.

Die originalen Handschriften werden im Stadtarchiv Leipzig aufbewahrt – und sind jetzt im Lehmstedt-Verlag erschienen. Am Dienstag, 28. Februar, ab 18 Uhr hat das Buch im Ratsplenarsaal des Neuen Rathauses – ebenfalls ein Werk Hugo Lichts – Premiere.

Klare Meinung zu Entwicklungen in Politik und Kunst

Die Tagebücher, die sich in Teilen recht vergnüglich lesen, sind wahrlich ein Stück Zeitgeschichte. Clara Licht, die ausschließlich für sich selbst schrieb, hatte eine klare Meinung zu vielen Entwicklungen in der Politik und der Kunst ihrer Zeit. An ihren Niederschriften lässt sich nachvollziehen, wie bürgerliche Kinder im späten 19. Jahrhundert aufwuchsen, welche bescheidenen Möglichkeiten sich den vier Mädchen boten, die als Lehrerin, Grafikerin oder Pflegerin arbeiteten. Ein Kind starb früh.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ihr Hausfrauen-Dasein mochte Clara Licht nicht. Und oft beklagte sie ein eintöniges Leben. Der junge Architekt Hugo Licht hatte finanzielle Probleme, da er einige Bauten zunächst auf eigene Rechnung errichten ließ. Das führte dazu, dass die Familie sich einschränken musste – was die in gutbürgerlichen Verhältnissen groß gewordene Clara Licht nur frustriert ertrug. Die Situation änderte sich, als Hugo Licht im April 1879 die Leitung des städtischen Hochbauamtes übernahm. Das brachte zumindest eine gewisse finanzielle Sicherheit.

Schwierige Beziehung zum Gatten

Die Beziehung zu ihrem Ehemann Hugo war für Clara Licht dennoch alles andere als einfach. In ihren Tagebüchern beschreibt sie ihn als launenhaft und herrschsüchtig. Dennoch kümmerte sich der Stadtbaurat, der viele Großprojekte zu bewältigen hatte, um seine Familie. Das belegen gemeinsame Reisen, Ausstellungs- und Theaterbesuche sowie die Teilnahme an Bällen und Festen. Die Tagebuchnotizen hierzu bieten einen Gang durchs kulturelle Leben des alten Leipzigs, denn Clara Licht begegnete dabei vielen Persönlichkeiten ihrer Zeit.

Und sie war natürlich dabei, wenn Bauprojekte wie das Neue Rathaus beendet wurden. Zur Eröffnung im Jahr 1906 erschien der König, aber auch Kriegsminister von Hausen, der einen unansehnlichen, wenig würdigen Eindruck gemacht habe, wie sie notiert. In ihren Tagebüchern geht Clara Licht übrigens auch auf das Wetter ein, das schon damals seine Extreme hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Buch „Clara Licht Tagebücher 1882-1912“ hat 528 Seiten und kostet 38 Euro.