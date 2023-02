﻿„Süßkartoffel“ oder doch „Krokette“? Neues LVB-Maskottchen lässt LVZ-Userinnen und -User rätseln

Freier Eintritt in vier städtische Museen – Leipzig ist damit Vorreiter in Sachsen

Die vier großen städtischen Museen in Leipzig wollen ab 2024 auf Eintritt verzichten. Damit ist Leipzig Vorreiter in Sachsen: Weder Dresden noch Chemnitz planen Ähnliches. Wie jetzt bekannt wurde, wollen in der Messestadt sogar noch mehr Museen mitmachen.