﻿Neues Quartier in Leipzig: Grundstein für Krystallpalast-Areal gelegt

Es soll ein bunt gemischtes und ökologisches Quartier werden. Am Donnerstag hat die Quarterback Immobilien AG ganz in der Nähe vom Leipziger Hauptbahnhof den Grundstein für ein Ensemble aus etlichen Neubauten gelegt. Sie entstehen auf dem Gelände vom früheren Vergnügungszentrum Krystallpalast.

Leipzig. Durchaus auch einige überraschende Neuigkeiten gab es am Donnerstag zur Grundsteinlegung für ein modernes Stadtquartier auf dem Leipziger Krystallpalast-Areal. Etwa 150 Gäste konnte die Quarterback Immobilien AG auf der Baustelle zwischen Brandenburger, Wintergarten- und Hofmeisterstraße begrüßen. Und deren Projektleiter Uwe Pallmann erzählte bei Führungen über das 1,9 Hektar große Gelände, dass bei den aufwendigen Untersuchungen vor und während der Erdarbeiten keinerlei Munition aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurde.

Bekanntlich herrschte im Mai 2020 viel Aufregung in der Ostvorstadt. Damals entdeckten Fachleute auf einer nahe gelegenen Baustelle der Wasserwerke in vier Metern Tiefe Metallteile, die sie zunächst für Fliegerbomben hielten. Schließlich war das Gebiet östlich vom Hauptbahnhof 1943 ein Schwerpunkt der Kriegszerstörungen in Leipzig. Auch der historische Krystallpalast, zuvor das größte Vergnügungszentrum Deutschlands mit mehreren Veranstaltungshallen, fiel in Schutt und Asche.

Keinerlei Kampfmittel im Boden gefunden

Doch statt Fliegerbomben kamen an der Brandenburger Straße nur Reste eines alten Brunnens zum Vorschein. Auch im Bereich der aktuellen Baustelle fanden sich keinerlei Kampfmittel im Boden – dabei war er seit 80 Jahren – mal abgesehen von einem kellerlosen Holzbau vom „Zirkus Aeros“, der 1992 abbrannte – nur noch eine Brachfläche.

So sieht ein Teil der Baustelle auf dem 1,9 Hektar großen Krystallpalast-Areal derzeit von oben aus. © Quelle: Quarterback Immobilien AG.

Umso mehr freuten sich nun Vertreter aus dem Rathaus, der Kommunalpolitik und von beteiligten Firmen, dass an dem historischen Ort bis Ende 2025 ein neues und bunt genutztes Stadtquartier entstehen soll. „Wir freuen uns über die Konsequenz und Qualität, mit der das Projekt nun vorangetrieben wird“, lobte etwa Falk Warnecke (CDU) vom Stadtbezirksbeirat Mitte. Durch eine Initiative dieses Gremiums – so die nächste Neuigkeit – werde eine kurze neue Straße, die im Zuge des Großvorhabens entsteht, in Zukunft „Krystallpalaststraße“ heißen.

Quarterback übernahm Areal erst 2020

Erst vor zwei Jahren erwarb das in Leipzig ansässige Unternehmen Quarterback (380 Beschäftigte) die Brache von privaten Vorbesitzern. Im März 2022 rollten die Bagger an, erinnerte Projektleiter Pallmann. „Es ging bis 4,5 Meter in die Tiefe, dabei fielen über 115.000 Tonnen Erdaushub an.“ Nun stand Vorstandschef Tarik Wolf schon auf der Bodenplatte einer Tiefgarage, als er zusammen mit Architekten, Bauleuten und Vertretern von Partnerfirmen eine LVZ, Münzen und Planungsunterlagen in eine kupferne Zeitkapsel steckte. Das neue Quartier werde nicht nur eine Brücke zwischen dem Grafischen Viertel und der City schlagen, sondern auch ökologisch vorbildlich sein.

Bei der Grundsteinlegung (von links): Uwe Pallmann (Projektleiter), Matthias Erhardt (Stadtplanungsamt), Norbert Hippler (RKW Architekten), Frank Lindner (Vorstand Lindner Hotels AG), Sonja Grimbacher (Architektin), Tarik Wolf (Vorstandsvorsitzender Quarterback Immobilien AG), Henning Koch (Vorstandsvorsitzender Commerz Real), Mario Schüttauf (Fondsmanager Commerz Real), Steffi Richter (Amt für Bauordnung und Denkmalpflege) und der Bauleiter. © Quelle: Stella Weiß

Es entstehe ein vielfältig genutztes Ensemble mit 236 Wohnungen, einem Lindner-Hotel der Marke „me and all“ (282 Zimmer), 11.200 Quadratmetern hochwertige Büroflächen (vor allem entlang der Brandenburger Straße) sowie Platz für Einzelhandel und Kleingewerbe in den Erdgeschoss-Zonen. Die Gesamtnutzfläche liege bei 39.500 Quadratmetern.

Einst der größte Vergnügungspark Deutschlands Wie kam es dazu, dass am Leipziger Hauptbahnhof einst der größte Vergnügungspark Deutschlands stand? Schon ab 1809 hatte sich aus einem Wintergarten mit botanischen Raritäten und kleinem Ausflugslokal ein reger Amüsierbetrieb entwickelt – damals noch vor den Toren der Messestadt. Im „Trianongarten“ mit Fontänen und Fantasiebauten (wie einer Burg und Drachenfelsen) wurden später riesige Feste gefeiert. Selbst Kaiser Wilhelm I. war 1876 zu Gast. Bei einem Feuerwerk 1881 brannte aber fast die ganze Anlage ab. Im Jahr darauf ließ Unternehmer Eduard Berthold – nach einem Vorbild von der Londoner Weltausstellung – deshalb den „Krystallpalast“ errichten. Es war ein von exotischen Bäumen umgebener Saalbau, der nur aus Glas und Eisen bestand – er wurde hauptsächlich für Varieté und Theater genutzt. 1887 folgte nebenan noch ein 36 Meter hoher Kuppelbau mit bis zu 3500 Plätzen: die nach dem sächsischen König benannte „Alberthalle“. Das Krystallpalast-Areal war dann 60 Jahre lang so erfolgreich, dass immer mehr Säle, Restaurants, Bars, Salons, Biergärten und auch Leipzigs erstes Kino hinzukamen. Mit einem Fassungsvermögen von 15 000 Personen galt es bald als größter Vergnügungspark in Deutschland. Von Clown Grock bis zu Nackt-Tänzerin Josephine Baker traten alle großen Stars der damaligen Zeit auf. Im Jahr 1918 spielte das Gewandhausorchester dort sein erstes Silvesterkonzert. Beim Bombenangriff am 4. Dezember 1943 wurde alles zerstört. Nach Kriegsende errichtete der Zirkus Aeros eine Spielstätte aus Holz, die 1961 zum „Haus der heiteren Muse“ ausgebaut wurde. In diesem Rundbau nahm das DDR-Fernsehen fortan beliebte Shows wie „Da liegt Musike drin“ auf. 1992 fiel er einer Brandstiftung zum Opfer. Seitdem lag das Gelände brach, diente nur noch ein kleiner Teil als Parkplatz.

Die meisten Neubauten erhalten Photovoltaikanlagen und reversible Wärmepumpen, mit denen man aus erneuerbaren Energien heizen sowie auch im Sommer kühlen kann. Auf den Dächern sind unter anderem Retentionsflächen geplant, die den Regen speichern und verdunsten. Hinzu kommen aber auch ein Dachgarten mit Beeten für Bewohner, die im größten Hof eine parkähnliche Anlage mit besonderen Baum- und Straucharten (genannt „Arboretum“) vorfinden werden. Norbert Hippler vom Leipziger Architekturbüro RKW verwies auf „besondere Qualitäten“ wie öffentliche Durchwegungen und ein Verkehrskonzept, das die günstige Lage zu Straßenbahnhaltestellen, Hauptbahnhof und Radwegen voll ausnutze. In der Folge erhalte die Tiefgarage nur 224 Stellplätze. Einige davon sind für Carsharing mit Elektroautos reserviert.

Diese Visualisierung zeigt Büro- und Gewerbe-Häuser, die nun bald an der Brandenburger Straße entstehen. © Quelle: Quarterback Immobilien AG

Henning Koch, Vorstand der Commerz Real AG, hob hervor, dass zu dem gemischten Konzept auch eine Seniorenanlage mit 44 Wohnungen an der Rosa-Luxemburg-Straße gehören wird. Als Tochter der Commerzbank habe sein Haus Ende 2021 das Gesamtprojekt bereits vorab für den Fonds „Hausinvest“ erworben, in dem Zehntausende Kleinanleger mit Beträgen ab 25 Euro engagiert sind.

Siebtes „me and all“ der Lindner-Hotels

Frank Lindner von der Lindner Hotels AG sowie Architektin Sonja Grimbacher verrieten schließlich noch Details zum geplanten „me and all“ an der Wintergartenstraße. Es solle auch ein öffentliches Restaurant samt Eventlocation und Platz für lokale Künstler im Erdgeschoss erhalten. Außerdem auch Apartments für längere Aufenthalte und Coworking-Räume sowie im obersten Stockwerk einen Sport-, Fitness- und Spa-Bereich. Der Hochbau für das Hotel beginnt im Januar 2023.