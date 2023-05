﻿Zutritt nur mit Besucherausweis: Kontrollen im Rathaus sorgen für Verwunderung

Leipzig. Für Erstaunen sorgen am Montag Sicherheitskontrollen im Neuen Rathaus sowie im Stadthaus. Das Rathaus veranstaltet einen eintägigen Test, bei dem es darum geht, Dienstleistungen in beiden Gebäuden für die Bürger zu erbringen und gleichzeitig die Sicherheit für die Mitarbeiter zu gewähren. Bürgerinnen und Bürger werden am Eingang von Security-Mitarbeitern begrüßt.

Um ins Rathaus oder Stadthaus eingelassen zu werden, müssen sie sich einen Besucherausweis geben lassen und dafür ein Pfand hinterlegen. Was käme dafür infrage? „Alles, was ein Lichtbild drauf hat. Also Führerschein, Krankenkarte oder ein Betriebsausweis“, erklärt ein Mitarbeiter der Sicherheitsfirma. Bargeld wird nicht akzeptiert.

Am Eingang: Listen mit allen Bürgern, die Termine haben

Alexander Süßenbach vom Bestattungsunternehmen Lunkenbein kommt mit Sterbeurkunden ins Neue Rathaus Leipzig. © Quelle: André Kempner

„Was brauche ich? Davon höre ich das erste Mal“, fragt Alexander Süßenbach verblüfft zurück. Der Angestellte des Bestattungsunternehmens Lunkenbein ist jede Woche im Rathaus, bringt und holt Sterbeurkunden. Kurze Zeit später hat er alles erledigt und verlässt das Gebäude auch schon wieder.

Mirjam Slowik hatte am Montag einen Termin im Stadthaus Leipzig. © Quelle: André Kempner

Im Stadthaus haben die Security-Mitarbeiter Listen vorliegen, wer an diesem Tag einen Termin in der Behörde hat. Auf der Liste steht unter anderem Mirjam Slowik, die ihren Kirchenaustritt erklären will. „Ich fand es kurz komisch und war etwas verunsichert, weil hier die Polizeibehörde steht“, zeigte sie sich von der Einlasskontrolle überrascht, die sie aber schnell hinter sich brachte.

Der Nächste hatte einen Termin beim Standesamt. Ein neu zugezogener Mitbürger kam ohne Termin, er wollte zum Einwohnermeldeamt. Dem nicht deutschsprachigen Gast wurde draußen vor der Tür gezeigt, dass er mit diesem Anliegen in die Otto-Schill-Straße muss – und wie er dort hinkommt.

Beschäftigte des Rathauses und des Stadthauses wussten über den Testlauf offenbar vorab Bescheid, zeigten nur kurz ihren Mitarbeiterausweis vor und wurden eingelassen. „Ich fühle mich überhaupt nicht bedroht“, erzählte eine Mitarbeiterin. Andererseits seien Kontrollen in anderen Behörden ja auch nichts Ungewöhnliches. „Vielleicht will man mehr Kontrolle darüber haben, wer kommt und wer geht“, mutmaßt sie.

Die Linke Leipzig fragen nach Gefährdungslage im Rathaus

Was der Grund für den Test ist, und ob die Kontrollen womöglich dauerhaft eingeführt werden sollen, dazu hält sich das Rathaus bedeckt. Die Fraktion der Linken richtete an Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) die Anfrage, ob „das Konzept des offenen Rathauses für unsere weltoffene Stadt testweise aufgegeben wird“. Weder in den Fachausschüssen noch in den Mitteilungen an die Stadträte sei dieser Schritt konzeptionell unterlegt worden. Die Fraktion möchte wissen, wie sich die Sicherheitslage im Neuen Rathaus verändert hat und wie die Gefährdungslage für die Beschäftigten eingeschätzt wird.

„Es bleibt uns bisher völlig unklar, ob es eine neue Sicherheitslage gibt oder der Oberbürgermeister die Auferstehung der Pleißenburg mit Wassergraben, Zugbrücke und Turmbläsern plant“, so die Linken-Stadträte Sören Pellmann, Franziska Riekewald, Volker Külow und Marianne Küng-Vildebrand in ihrer Anfrage.

