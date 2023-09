Er ist der letzte seiner Art in Leipzig: Der historische Aufzug im Neuen Rathaus wird aktuell saniert, damit er in Zukunft reibungslos und sicher läuft. Der Paternoster atmet Geschichte.

Leipzig. Steht man am oberen Ende des Aufzugsschachts im Leipziger Neuen Rathaus, blickt man circa 25 Meter in die Tiefe. Doch irgendwie wirkt der dunkle Weg nach unten noch tiefer. Die großen Zahnräder, die schweren Ketten und der Geruch nach Maschinenöl lassen den historischen Aufzug bedeutungsschwer daherkommen. Für viele hier in Leipzigs Verwaltungs-Hauptsitz hat der Paternoster tatsächlich eine große Bedeutung. Sie hängen an ihm – auch wenn er häufig für viel Geld repariert werden muss und dann, so wie jetzt, monatelang stillsteht. Woher kommt diese Begeisterung?