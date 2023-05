Nur mit Besucherausweis: Wer ins Neue Rathaus will, wird kontrolliert

Leipzig. Wer am kommenden Montag, den 22. Mai, das Neue Rathaus oder das Stadthaus in Leipzig betreten möchte, wird vorher kontrolliert. Das kündigte die Stadt in einer Mitteilung an. So soll die Sicherheit in den beiden Gebäuden überprüft werden.

Die Besucherinnen und Besucher können an diesem Tag das Neue Rathaus über den Haupteingang und das Stadthaus nur über den Eingang Burgplatz 1 betreten. Zudem werden sie von Mitarbeitern einer Sicherheitsfirma beziehungsweise des Stadtordnungsdienstes kontrolliert. Gegen Vorlage eines Pfandes gibt es dann einen Besucherausweis. „Dieser ist an diesem Tag verpflichtend für den Besuch in diesen städtischen Liegenschaften“, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter. Worum es sich konkret bei dem Pfand handelt, erklärte die Stadtverwaltung auf LVZ-Anfrage nicht näher. Nur so viel: „Geldbeträge werden nicht genommen“.

Über den genauen Grund dieser Testaktion teilte die Stadtverwaltung gegenüber der LVZ nichts mit. Allgemein gehe es um die „Aufrechterhaltung öffentlicher Dienstleistungen in den beiden Gebäuden unter Bedingungen von Mitarbeitersicherheit“. Der Testtag habe keinen Bezug zu einem konkreten Vorfall.

LVZ