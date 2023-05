﻿Eröffnung für neues Sportbad am Rabet verzögert sich

Leipzig. Es geht voran: Fertigbetonteile werden per Tieflader angeliefert und auf der Baustelle zwischen Eisenbahnstraße, Konstantinstraße und Neustädter Straße recht schnell montiert. Das sieht durchaus spektakulär aus, kurz vor Pfingsten war sogar der größte mobile Kran Deutschlands da, um die tonnenschweren Elemente von A nach B zu heben. Der Rohbau für die neue Schwimmhalle auf dem Otto-Runki-Platz im Leipziger Osten wächst zusehends. Der unterkellerte Bereich, der künftig das 25-Meter-Becken sowie das Flachwasserbecken aufnimmt, wird zügig gebaut. Im Herbst schließt sich ein weiterer Gebäudeteil mit dem Eingangsbereich und verschiedenen weiteren Räumen an. Die Schwimmhalle, die bereits den Namen Sportbad am Rabet trägt, soll bis Ende 2024 fertig sei. Der Probebetrieb würde dann Anfang 2025 aufgenommen.

Sportbad wird

wettkampftauglich

Das ist später als geplant, die kommunale Leipziger Sportbäder GmbH muss einen Bauverzug hinnehmen, der mit Personal- und Materialmangel begründet wird. „Die Firmen sind alle ausgelastet, haben teilweise später angefangen. Schon beim Ausheben der Baugrube ist es zu Verzögerungen gekommen. Es gibt also nicht den einen Grund, warum der Eröffnungstermin sich ein wenig verzögert“, sagt Martin Gräfe, der Geschäftsführer der Leipziger Sportbäder. „Was wir in der Anfangsphase an Zeit verloren haben, können wir nun nicht wieder aufholen.

Die neue Schwimmhalle im Leipziger Osten soll bis Ende 2024 fertig sein. Das ist später als geplant. © Quelle: André Kempner

Ursprünglich sollte das Sportbad am Rabet bereits im August 2023 öffnen. Es bekommt ein 25-Meter-Sportbecken, ein Lehrschwimmbecken mit 1,35 Meter Maximaltiefe für Kurse und ein Kinderbecken sowie dazugehörige Sozialräume, einen Athletikbereich und ein Besprechungszimmer für Vereine. Ein lichtdurchflutetes Gebäude samt Gründach mit Insektenwiese soll für eine freundliche, helle Badeatmosphäre sorgen. Umgesetzt wird dabei der Entwurf der gmp Generalplanungsgesellschaft mbH aus Berlin, die den Architektenwettbewerb gewonnen hat. Die Halle wird wettkampftauglich sein, auch Zuschauerplätze haben. Eine Sauna ist nicht vorgesehen. Die Investition wird 19,4 Millionen Euro kosten. Das ist deutlich mehr als veranschlagt – der Stadtrat bewilligte jedoch aufgrund der höheren Bau-, Beschaffungs- und Energiepreise bereits im Juni 2022 eine höhere Investitionssumme. Dabei ist die Stadt Leipzig ohnehin schon in die Finanzierungslücke gestoßen, da der Freistaat Sachsen für den Schwimmhallenneubau keine Fördermittel genehmigte.

So soll das Sportbad auf dem Otto-Runki-Platz einmal aussehen. © Quelle: Architektenentwurf gmp Generalplanungsgesellschaft Berlin

Neues Sportbad Süd

wird vorbereitet

Ein weiteres Projekt ist zumindest in Vorbereitung: eine neue 25-Meter-Halle auf dem Gelände der Stadtwerke an der Bornaischen Straße in Alt-Lößnig. „Allen ist klar, dass wir diese Schwimmhalle im Leipziger Süden dringend brauchen“, sagt Gräfe. Es sei aber ebenso klar, dass der Neubau ohne Fördermittel des Freistaates Sachsen derzeit nicht zu finanzieren ist. „Wir sind dabei, die Rahmenbedingungen zu prüfen und müssen dieses und nächstes Jahr klären, wie die Schwimmhalle ausgestattet sein soll.“ Ende 2026 sollte dann ein fertiges Projekt in der Schublade liegen, um Fördermittel zu erhalten. Über den Standort gibt es eine gemeinsame Absichtsabklärung mit den Stadtwerken Leipzig.

LVZ