Fünf Städte haben sich um das Zukunftszentrum beworben. Am Dienstag entscheidet sich, wer den Zuschlag für die 200-Millionen-Investition erhält. Leipzig und Plauen sind gemeinsam im Rennen.

Leipzig. An diesem Dienstag wird entschieden, an welchem Standort das Zukunftszentrum „Deutsche Einheit und Europäische Transformation“ errichtet wird. Im Wettbewerb um die 200-Millionen-Euro-Investition des Bundes sind noch fünf ostdeutsche Städte: Neben der gemeinsamen Bewerbung von Leipzig und Plauen sind dies Eisenach, Frankfurt an der Oder, Halle an der Saale und Jena.