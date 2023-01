Neujahr in Leipzig und Sachsen: Baden im Cossi nach einer lauten Nacht

Der Jahreswechsel in Leipzig und der Region war vor allem eins: laut! Nach zwei coronabedingt eher ruhigen Silvesternächten haben die Menschen in Sachsen den Jahreswechsel in diesem Jahr ausgiebig gefeiert. Tragisch: Für einen Jugendlichen endet die Silvesternacht tödlich.

So ausgelassen wie die Menschen in Sachsen den Jahreswechsel gefeiert haben, hätte man den Eindruck gewinnen können, manchen konnte es gar nicht schnell genug gehen mit dem Ende von 2022. Nach zwei Jahren mit coronabedingten Einschränkungen schien es, als würde Sachsen alles nachholen, was ihm die beiden Jahre zuvor verwehrt blieb. Es knallte, zischte und blitzte stundenlang. In den Bars und Clubs wurde bis in die frühen Morgenstunden getanzt.

Reporterin Denise Peikert war am Silvestertag in Leipzig unterwegs und hat die Kontraste einer Großstadt am letzten Tag eines krisengeschüttelten Jahres beobachtet. Zwischen Hauptbahnhof, der Heilig-Kreuz-Kirche im Leipziger Osten, Grünauer Straßen und dem Connewitzer Kreuz traf sie Menschen, die unterschiedliche Gedanken zu diesem besonderen Tag mit ihr teilten.

„Freut euch doch mal!“ Mann mit Gitarre am Connewitzer Kreuz

Wenig Grund zur Freude hatten die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehren in der letzten Nacht des alten Jahres. Die Kräfte waren im Dauereinsatz. Die Polizeidirektion Leipzig bilanzierte am Neujahrsmorgen 39 angezeigte Straftaten und 4 Ordnungswidrigkeiten, größtenteils wegen des unerlaubten Besitzes von Feuerwerk. Aber auch Sachbeschädigung, Körperverletzung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und andere waren darunter. Die Feuerwehr der Stadt rückte 99 mal aus, weil vielerorts fehlgeleitete Feuerwerkskörper Brände verursachten. Ein besonders tragisches Unglück ereignete sich im Landkreis Leipzig, wo ein 17-Jähriger an den Folgen seiner schweren Verletzungen verstarb, die er sich offenbar bei einer schweren Explosion eines Böllers zugezogen hatte. Der junge Mann wurde in eine Leipziger Klinik gebracht, wo ihm letztlich nicht mehr geholfen werden konnte.

Weckt die Lebensgeister: "Winter"-baden am Nordstrand des Cospudener Sees bei sechs Grad Wassertemperatur. Die Außentemperatur lag bei etwa 15 Grad Celsius. © Quelle: André Kempner

Das neue Jahr begann wie das alte endete - mit fast frühlingshaftem Wetter. Das nutzen viele Leipzigerinnen und Leipziger für viel Zeit an der frischen Luft. Am Cospudener See wurde sogar gebadet. Das Neujahrsbaden ist eigentlich eine Tradition, die für gewöhnlich allerdings mehr Überwindung kostet als in diesem Jahr. Kerstin Decker hat sich in den Parks, auf den Kneipenmeilen und an den Seen Leipzigs umgeschaut.

Der gestorbene emeritierte Papst Benedikt XVI. war zuletzt in der Kapelle des Klosters Mater Ecclesiae im Vatikan aufgebahrt. Er ist am Silvestertag im Alter von 95 Jahren im Vatikan gestorben. Sein Leichnam wird am Montag im Petersdom in Rom aufgebahrt. Ab 9 Uhr können die Menschen dort Abschied von dem in Bayern geborenen Pontifex nehmen. © Quelle: Vatican Media/Vatican Media/AP/d

Einen Nachruf auf den emeritierten Papst Benedikt XVI. können Sie hier lesen.

Skandalfrei, das ist doch schon mal was. Andreas Schulz, Gewandhausdirektor

Vor 25 Jahren trat Andreas Schulz seinen Dienst als Gewandhausdirektor an. Seither hat er drei Gewandhauskapellmeistern den Rücken für die Kunst freigehalten. Kulturchef Peter Korfmacher hat mit Schulz Bilanz gezogen.

RB Leipzig startet ins Trainingslager: Die Leipziger bereiten sich vom 2. bis 11. Januar in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf die restliche Saison in den drei Wettbewerben vor. Wer ist in Abu Dhabi dabei - und wer nicht? Die Leipziger bereiten sich vom 2. bis 11. Januar in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf die restliche Saison in den drei Wettbewerben vor. Wer ist in Abu Dhabi dabei - und wer nicht? Das lesen Sie hier.

