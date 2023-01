﻿So niedlich sind die Neujahrsbabys aus Leipzig und der Region

Pünktlich zum Jahreswechsel erblickten in den Krankenhäusern in und um Leipzig einige Neujahrsbabys das Licht der Welt. Hier sehen Sie die neuen Erdenbürger.

Leipzig/Region. Manchen Familien in und um Leipzig wird der 1. Januar 2023 als einer der glücklichsten Tage in Erinnerung bleiben, denn sie bekamen Nachwuchs. Hier können Sie einen Blick auf die niedlichen neuen Erdenbürger werfen.

Der erste Neuankömmling in diesem Jahr, ein kleiner Junge, wurde im Leipziger St. Elisabeth Krankenhaus um 0.45 Uhr zur Welt gebracht. Das zweite Baby, ein Mädchen, erblickte um 2.10 Uhr an der Uniklinik Leipzig das Licht der Welt. Um 8.40 Uhr wurde im Klinikum Altenburger Land der kleine Fritz David geboren. Am späten Nachmittag um 17.08 Uhr folgte Emma im Krankenhaus in Grimma. Um 19.30 Uhr wurde der kleine Leo in der Klinik in Torgau willkommen geheißen.

Insgesamt hat sich die Geburtenrate in Deutschland im vergangenen Jahr verringert – um etwa acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch an den Leipziger Kliniken ist ein Geburtenrückgang zu verzeichnen.

Von LVZ