„Neuseen Classics 2023“: Straßen gesperrt – LVB-Busse fahren anders

Wasserleitungs- und Straßenbau

Geithain: Dorfstraße in Wickershain ab Mitte Juli voll gesperrt

Weil vor allem in den Sommer- und Herbstferien in Wickershain (Stadt Geithain) gebaut wird, halten sich die Erschwernisse für Schulbusnutzer in Grenzen. Das ist ab Mitte Juli geplant.