﻿Neuseengärten in Störmthal: Verkauf von Häusern hat begonnen

Für das neue Wohnquartier Neuseengärten am Störmthaler See hat der Verkauf der ersten Eigenheime begonnen. Insgesamt sollen ab Ende dieses Jahres 61 Häuser entstehen. Die Haustypen des Bauunternehmens Bonova sind begrenzt, doch ein großer Anreiz für Interessenten dürfte die Festpreis-Garantie sein.

So werden die Neuseengärten in Störmthal aussehen. Die ersten Familien sollen 2023 einziehen.

Leipzig. Der Bau einer neuen Siedlung in Störmthal (Landkreis Leipzig) geht in die nächste Phase: Projektentwickler Bonava hat den Verkauf der ersten Eigenheime gestartet.Auf einem über drei Hektar großen Areal nahe dem Störmthaler See sollen insgesamt 61 Häuser entstehen. Die Pläne für das Wohn- und Ferienquartier Neuseengärten wurden kürzlich vor Ort präsentiert.

Die Siedlung gehört zum Bebauungsplan „Ortsmitte Störmthal“. Er sieht eine grundlegende Neugestaltung des Ortskerns vor. Rund um das Bonava-Quartier plant die Gemeinde den Ausbau der Infrastruktur mit neuen Straßen, einem großen Parkplatz für Touristen und einer neuen Kindertagesstätte. Ortsvorsteher Marc Etzold (Wählervereinigung Störmthal) sieht der Entwicklung optimistisch entgegen. „Der Ortschaftsrat ist froh, dass die heruntergekommenen Stallungen auf dem früheren LPG-Hof verschwinden und Störmthal einen neuen Impuls bekommt.“

Je nach Fortschritt der Rückbau-Arbeiten und den nötigen Genehmigungen solle der Bau der Häuser noch in diesem Jahr anlaufen, kündigt Bonava an. "Störmthal wird durch den neuen Kern und den Zuzug deutlich attraktiver und lebendiger werden", schätzt Ortschef Etzold. Unter den Einwohnerinnen und Einwohnern überwiege die Zustimmung zu dem Vorhaben, eine Kluft zwischen neuer und alteingessener Bevölkerung wie in Zwenkau befürchtet Etzold nicht. "Ein paar wenige haben lediglich Bauchschmerzen, weil sie eine Zunahme des Verkehrs befürchten. Weil es sich aber nur um Anliegerverkehr handeln wird, sehe ich das gelassen."

Besonders begrüßt wird die Wiederherstellung der Schlossallee mit der Pflanzung von Eichen, die die Ferienhäuser flankieren. Die neu entstehende Blickachse nach historischem Vorbild soll das sanierte Barockschloss Störmthal wieder angemessen in Szene setzen. Ein weiterer Weg wird in den Hauptteil des neuen Quartiers führen, der sich südöstlich an die Parkanlagen des Schlosses anschließt. Geplant sind 36 Doppelhäuser und zehn freistehende Einfamilienhäuser als Wohnraum sowie 15 Doppelhäuser für Urlaubende.

Festpreis kontra Individualität

Weil der deutsch-schwedische Konzern nur fünf Haustypen anbietet, „wird ein wenig die Individualität der Architektur auf der Strecke bleiben“, glaubt der Ortsvorsteher. „Dennoch ist Bonova der richtige Partner, dennden Käufern wird ein Festpreis garantiert – das gibt mehr Sicherheit in Zeiten heftiger Preisentwicklungen.“ Daniel Strobel (parteilos), Bürgermeister der Gemeinde Großpösna, zu der Störmthal gehört, sieht in dem Vorhaben „einen ganz wichtigen Meilenstein“ für die Entwicklung des Ortsteils. „Damit wird nicht nur dringend benötigter Wohnraum für Familien geschaffen, sondern auch das touristische Potenzial unserer Gemeinde gestärkt“, sagte er.

Der Preis für ein Haus mit fünf Zimmern beginnt bei 537.200 Euro für 142 Quadratmeter Wohnfläche. Die Grundstücksgrößen reichen von 205 bis 775 Quadratmetern. Die Wärmeversorgung soll durch Luft-Wärme-Pumpen erfolgen – und damit unabhängig von fossilen Brennstoffen sein. Laut Bonava-Regionsleiter Frank Schwennicke können spätestens Ende 2023 die ersten Familien einziehen. "Insgesamt planen wir mit einer Bauzeit von rund fünf Jahren." Die ersten Häuser seien bereits reserviert. Infos dazu stehen auf bonava.de/neuseengaerten.