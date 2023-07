„Ich will nicht nur für die Arbeit leben“: Wie junge Leipziger auf Jobs blicken

Leipzig. Work-Life-Balance oder Life-Work-Balance? Wie viel Raum wollen junge Menschen der Arbeit in ihrem Leben geben? Und wie soll diese Arbeit aussehen? Die Arbeitswelt ist im Wandel, und die Diskussion, die darum geführt wird, polarisiert.

Während die einen fordern, dass wegen des Fachkräftemangels alle mehr arbeiten müssen und später in Rente gehen sollen, wie kürzlich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), entwickeln sich die Vorstellungen der jungen Generation in die entgegensetzte Richtung. Für viele Heranwachsende und Twens sind Freizeit und eine Vier-Tage-Woche erstrebenswerter als das monatliche Gehalt und Statussymbole. Und ihre Ansprüche werden gehört, einige Arbeitgeber passen sich schon an.

New Work in Leipzig – die neue Arbeitswelt

Das Themendossier „New Work in Leipzig – wie wir arbeiten wollen“, ein Projekt der LVZ-Volontärinnen und -Volontäre, bildet Perspektiven junger Menschen, Arbeitgeber, Experten und Gewerkschaften ab. Es gibt Antworten auf die Fragen, ob und wie (vermeintlich) neue Ansprüche und veränderte Wirklichkeit zusammenfinden können.

Projekt „New Work in Leipzig – wie wir arbeiten wollen“ Für das LVZ-Dossier „New Work in Leipzig – wie wir arbeiten wollen“ haben sieben Volontärinnen und Volontäre der Leipziger Volkszeitung in den vergangenen Wochen recherchiert. Wie können die junge Generation und ihre Ansprüche einen Platz in der sich wandelnden Arbeitswelt finden? Zum Team gehören Leonie Beyerlein, Nicole Eyberger, Philip Fiedler, Roberta Knoll, Bastian Raabe, Leo-Maxim Schauer und Linus-Benedikt Zosel.

Paula, 28, Tätowiererin: „So eine Passion hatte ich noch nie“

Auch nach meinem zweiten Bachelor – ich habe zunächst Psychologie und dann Kommunikations- und Medienwissenschaften studiert – wusste ich immer noch nicht, ob es das ist, was ich machen will. Mir ging es deswegen mental nicht gut, vor allem während des ersten Corona-Lockdowns. Damals habe ich mit dem Tätowieren begonnen.

Tätowiererin Paula (28) arbeitet unter dem Künstlernamen „Vibrant Deluxe“ im Studio Venell im Leipziger Osten, das sie im vergangenen Jahr gegründet hat. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Irgendwann habe ich meine Designs auf Instagram gestellt und gegen Spende tätowiert. Im Oktober 2022 habe ich mein eigenes Studio gegründet. Das kann ich jetzt so gestalten, dass sich alle wohlfühlen. Damit habe ich etwas gefunden, was mir wirklich Spaß macht und mich glücklich macht.

Seitdem arbeite ich definitiv mehr, mindestens Vollzeit. Weniger möchte ich nicht arbeiten, ich bin Workaholic und Perfektionistin. Die Passion, die ich jetzt habe, hatte ich noch nie, aber manchmal stoße ich dadurch an meine Grenzen. Finanziell komme ich jetzt gut über die Runden, auch, weil die Lebenshaltungskosten in Leipzig niedrig sind.

Dabei ist mir Sicherheit wichtig und auch, dass ich sorgenfrei leben kann. Ich bin immer ein paar Monate im Voraus ausgebucht, das beruhigt mich. Die Arbeitsmoral und das Sicherheitsbedürfnis habe ich von meinem Vater, der selbst immer viel gearbeitet hat. Aber meine Prioritäten liegen nicht auf Haus, Auto und Kindern, sondern auf meinem aktiven Leben.

Frederik, 27, Umweltinformatiker: „In der freien Wirtschaft könnte ich das Dreifache verdienen“

Seit zwei Jahren arbeite ich beim gemeinnützigen Unternehmen Goldeimer als Informatiker im Bereich Digital Innovation. Zuvor war ich bei einer gemeinnützigen Organisation tätig. Ich bin ehrlicherweise wegen des Geldes gewechselt. Die Löhne bei Goldeimer sind fair.

Frederik (27) arbeitet seit zwei Jahren bei der gemeinnützigen Firma Goldeimer. Obwohl die Firma in Hamburg sitzt, arbeitet er seine Vier-Tage-Woche remote von Leipzig aus. © Quelle: Dirk Knofe

Wichtiger als das Gehalt ist mir aber der Inhalt meiner Arbeit. Wir setzen uns für eine Sanitärversorgung für alle ein. Das ist etwas mit Sinn und zerstört nicht unsere Umwelt. Daneben schätze ich, wie bei uns gearbeitet wird. Auf dem Papier gibt es eine Geschäftsführung, praktisch arbeiten wir ohne Hierarchien. Alle machen das, was sie am besten können.

Ich arbeite vier Tage die Woche, immer remote (auswärts, von Leipzig aus). Mehr will ich nicht, dafür ist mir meine Zeit zu kostbar. Außerdem sind meine Kosten nicht hoch. Ich brauche kein Auto und will kein Haus. Auch wenn ich in der freien Wirtschaft etwa das Dreifache verdienen könnte – Freizeit ist mir wichtiger, als am Ende des Monats mehr auf dem Konto und dafür einen Burn-out mit 36 zu haben.

Mein Vater hat wenig Verständnis dafür. Er kann nicht nachvollziehen, wieso ich nicht mehr arbeite. Er akzeptiert zwar meinen Lebensentwurf, kritisiert ihn aber auch. Von meinen Eltern habe ich allerdings gelernt, dass man nicht nur monetär arbeiten muss. Beide haben sich immer ehrenamtlich engagiert, das hat mich geprägt.

Madita, 18, angehende Einzelhandelskauffrau: „Ich habe das Gefühl, dass man bei einer 40-Stunden-Woche nur für die Arbeit lebt“

Ich habe viele kreative Hobbys. Daher fand ich eine Ausbildung bei einem Kreativwarenladen passend für mich. Am Anfang dachte ich, dass mir mein Job ganz viel Spaß machen und ich viel Geld verdienen muss. Mein Job gefällt mir. Aber ich habe das Gefühl, dass man bei einer 40-Stunden-Woche nur für die Arbeit lebt. Abends habe ich oft keine Energie mehr, um meinen Hobbys nachzugehen.

Madita (18) absolviert eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau bei einem Kreativwarenladen in Leipzig. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Deswegen hätte ich gerne eine Vier-Tage-Woche. Dann könnte ich wieder mehr häkeln, zeichnen und Fahrrad fahren. Prinzipiell würde ich gern verschiedene Vier-Tage-Modelle ausprobieren, um herauszufinden, welches für mich funktioniert.

Sicherheit ist für mich ein Grundbaustein, um überhaupt Freude an etwas zu haben beziehungsweise um meine Hobbys ausüben zu können. Meine Lebensplanung möchte ich aber noch nicht festlegen. Ich lasse erst mal alles auf mich zukommen, zum Beispiel ob ich irgendwann mal Kinder möchte.

Aber wenn ich manchmal an die Zukunft denke, bekomme ich Angst. Dann frage ich mich, ob ich jemals genügend Geld verdienen werde oder ob ich mich von meinem Partner finanziell abhängig machen werde. Aber ich weiß, dass mich mein soziales Umfeld im Zweifelsfall immer unterstützen wird.

Katharina, 26, Kundenberaterin bei einer Krankenkasse: „Meinen Job sehe ich primär als Mittel zum Zweck“

Vor fünf Jahren habe ich meine Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten bei einer Krankenkasse abgeschlossen. Ich betreue unsere Kunden telefonisch und im Servicezentrum in Leipzig. Außerdem lerne ich eine Auszubildende ein. Meinen Job sehe ich primär als Mittel zum Zweck, um Geld zu verdienen.

Katharina (26) sieht ihren Job bei einer Krankenkasse als Mittel zum Zweck – dennoch macht sie ihn mit Herzblut. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Geld gibt mir die Sicherheit, dass ich mir spontane Investitionen leisten kann, sei es ein Ausflug oder eine Reparatur. Trotzdem mache ich meinen Job sehr gerne. Ich freue mich jedes Mal über die Dankbarkeit der Menschen, wenn ich ihnen helfen konnte.

Laut Vertrag arbeite ich 38,5 Wochenstunden an fünf Tagen. Mein Arbeitgeber gewährt die Möglichkeit, das Urlaubsgeld in Freizeit umzuwandeln. Das habe ich im Januar genutzt, sodass ich jeden Freitag frei hatte. Das war super, und ich konnte dank des zusätzlichen freien Tages Ausflüge machen. Langfristig hätte ich gerne eine Vier-Tage-Woche, um mehr Zeit für mich zu haben. Als Kundenberaterin habe ich täglich mit vielen Menschen Kontakt. Abends brauche ich Ruhe.

Moderne Angebote wie Yogaräume und Jobfahrräder finde ich gut. Ich glaube, dass sich diese Anreize in unserer Gesellschaft immer mehr durchsetzen werden in den nächsten Jahren.

Jonathan, 23, Möbeltischler: „Über eine Vier-Tage-Woche habe ich schon nachgedacht“

Ich habe eine Ausbildung zum Möbeltischler gemacht und bin danach im Betrieb geblieben. Schon im Kindesalter habe ich gemerkt, dass mir das Handwerk liegt. Etwas mit den Händen zu schaffen, das fertige Produkt danach bei den Kunden aufzubauen und ihre Begeisterung zu sehen, gefällt mir sehr.

Jonathan (23) arbeitet in einer Leipziger Möbeltischlerei. Etwas mit den Händen machen zu wollen, hat für ihn schon früh festgestanden. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Neben der Anerkennung meiner Leistungen durch Mitarbeitende ist mir die Abwechslung im Berufsalltag wichtig – nicht stehen zu bleiben und sich selbst weiterzuentwickeln. Um den Ausbildungsplatz in meinem aktuellen Betrieb habe ich hartnäckig gekämpft und mich mehrmals vorgestellt. Mittlerweile arbeite ich vertraglich geregelte 37,5 Stunden in der Woche.

Über eine Vier-Tage-Woche habe ich schon nachgedacht, und auch mein Chef kalkuliert gerade ähnliche Konzepte durch. Die gewonnene Zeit würde ich für Sport nutzen und mehr mit meinen Freunden unternehmen. Ein Ausgleich ist wichtig, besonders für den Kopf.

Andererseits schätze ich auch die Absicherung durch regelmäßige Arbeit in meinem Leben. Und dass man sich spontane Wünsche erfüllen kann. Ich habe ein Auto und mache auch gern Urlaub jedes Jahr. Dinge, auf die ich ungern verzichten würde.

Lisa-Marie, 25, Promotionsstudentin am Max-Planck-Institut: „Momentan bedeutet mir meine Arbeit alles“

Ich habe Psychologie und Neurowissenschaften studiert. Für meine Doktorarbeit erforsche ich, wie und warum Menschen Schmerzen wahrnehmen. Laut Vertrag arbeite ich 39 Wochenstunden bei 65 Prozent Lohn. Das ist für Promotionsstellen normal. Momentan bedeutet mir meine Arbeit alles, sie ist mein Hobby.

Das Hobby zum Beruf machen – dieser Traum hat sich für Lisa-Marie (25) erfüllt. Sie promoviert am Max-Planck-Institut in Leipzig. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Meine Arbeitszeit kann ich selten klar abgrenzen. Mein Forschungsthema beschäftigt mich, und ich kann meinen Kopf ja nicht einfach ausstellen. Oft kommen mir abends noch gute Ideen. Langfristig wäre ein gewisser Abstand zur Arbeit aber gesünder.

Aktuell ist mir Flexibilität sehr wichtig. Bei meiner derzeitigen Stelle geht das super. An manchen Tagen arbeite ich länger, sodass ich an anderen Tagen früher Schluss machen kann. Dann fahre ich zum Beispiel zum Baden an den See.

Langfristig wird Sicherheit bestimmt eine wichtigere Rolle spielen, zum Beispiel wenn ich irgendwann mal Kinder möchte. Eine Vier-Tage-Woche finde ich sehr attraktiv. Ich wäre durchaus bereit, einen Teil meines Gehalts für mehr Freizeit abzugeben. Zusatzangebote wie Sprachkurse finde ich super, solange Arbeitgeber sie nicht nutzen, um schlechte Vertragsbedingungen zu tarnen. Da muss man bei der Jobsuche aufpassen.

Franz, 25, angehender Anlagenmechaniker: „Meine Interessen waren mir wichtiger als das schnelle Geld“

Derzeit befinde ich mich im zweiten Ausbildungsjahr als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Davor habe ich Maurer gelernt und Bauingenieurwesen studiert. Ich habe mich aber irgendwann wieder auf eine Baustelle zurückgesehnt und beschlossen, noch mal umzuschulen. Es war mir wichtiger, meinen Interessen nachzugehen, als einen direkten Berufseinstieg mit schnellem Geld zu wählen.

Franz (25) lässt sich zum Anlagenmechaniker bei einer Leipziger Heizungs- und Sanitärbaufirma ausbilden. Davor hat er studiert und sich auf die Baustelle zurückgesehnt. © Quelle: Dirk Knofe

Gemäß meinem Arbeitsvertrag arbeite ich 38 Stunden pro Woche. Wenn ich an andere Modelle wie eine Vier-Tage-Woche denke, sehe ich aber auch Vorteile. Den freien Tag würde ich zur Erholung nutzen, Zeit mit Freunden verbringen und meinen sportlichen Aktivitäten mehr Raum geben.

Ein Freund in meiner Berufsschule arbeitet zwar nur vier Tage in der Woche, dafür aber mehr Stunden an den anderen Tagen. Das kann körperlich sehr anstrengend sein und wäre nicht mein bevorzugtes Modell. Ich denke, Arbeitszeitverkürzungen sind im Handwerk allgemein nur schwer möglich.

Würde ich den Kompromiss eingehen, für weniger Arbeitszeit auch weniger Lohn zu bekommen? Vermutlich nicht. In einer Zeit, in der die Kosten steigen, stellt sich die Frage, ob ich auf dieses Geld verzichten könnte.

Nils, 24, Azubi im Elektronikmarkt: „Für eine Vier-Tage-Woche würde ich auf Gehalt verzichten“

Ich mache eine Ausbildung zum Handelsfachwirt. An meinem Job bei Mediamarkt gefällt mir, die Kunden zu beraten und zu sehen, wie sie sich darüber freuen. Prinzipiell bin ich mit unseren Arbeitszeiten zufrieden. Schade ist, dass wir Öffnungszeiten bis 20 Uhr haben, andere Mediamärkte haben nur bis 19 Uhr auf.

Nils (24) macht bei einem Elektronikmarkt in Leipzig eine Ausbildung zum Handelsfachwirt. Die macht ihm Spaß, ganz zufrieden ist er dennoch nicht. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Wichtig ist mir bei der Arbeit vor allem, dass die Mitarbeiter ordentlich bezahlt werden. Insbesondere Azubis sind da ziemlich schwach gestellt, und Leipzig ist nicht gerade günstig. Das sollte man sich schon leisten können. Am liebsten wäre mir, dass man nicht auf staatliche Hilfen wie Ausbildungsförderung und Wohngeld angewiesen ist.

Arbeit hat für mich mehrere Aspekte. Einer ist natürlich, dass ich damit mein Leben bestreite und finanziere. Ein anderer ist, dass ich nichts machen will, was mir keinen Spaß macht. Ich möchte mit meiner Arbeit glücklich sein und auch ein gutes Verhältnis zu meinen Kollegen haben.

Für eine Vier-Tage-Woche würde ich auch auf Gehalt verzichten – unter der Voraussetzung, dass man mit dem Lohn noch über die Runden kommt. Meine freie Zeit nutze ich viel, um in andere Städte zu fahren und dort Freunde und Events zu besuchen. Das könnte ich mit mehr Freizeit deutlich entspannter machen.

