Heute auf LVZ.de: Wie die junge Generation die Leipziger Arbeitswelt auf den Kopf stellt

Leipzig. Nicht nur in Deutschland dreht sich die Debatte um neue Arbeitszeitmodelle wie die Vier-Tage-Woche und sich verändernde Ansprüche an den Job – er soll nicht nur Geld, sondern auch Sinn bringen. Vor allem in der Generation der 18- bis 29-Jährigen, die das Fundament des Arbeitsmarkts von morgen bilden, werden diese Erwartungen und das neue Mindset immer wichtiger. Bis vor Kurzem waren solche Forderungen undenkbar, schwebte immer das Gespenst drohender Arbeitslosigkeit über der vorigen Babyboomer-Generation. Doch das ist nun anders.

Das LVZ-Dossier „New Work in Leipzig“ widmet sich am heutigen Mittwoch der Frage, die sich viele junge Menschen stellen: „Wie wollen wir in Zukunft arbeiten?“ Ausgehend von der Diskussion um die Vier-Tage-Woche bildet das Themenspezial der LVZ-Volontärinnen und -Volontäre Perspektiven von Berufseinsteigern und „Young Professionals“ ab, von Arbeitgebern, Job-Experten und Gewerkschaften. Es hinterfragt, ob und wie (vermeintlich) neue Ansprüche und veränderte Wirklichkeit zusammenfinden können. Und es gibt praktische Tipps, wie das funktionieren kann.

Das erwartet Sie im Themendossier „New Work in Leipzig“

Was ist den 18- bis 29-Jährigen besonders wichtig, die nun auf den Arbeitsmarkt drängen? Die Arbeitswelt verändert sich durch die Digitalisierung und auch die Wünsche der jungen Jobeinsteigerinnen und -einsteiger. Zugleich gibt es immer weniger Arbeitskräfte – und die, die nachrücken, werden dringend gebraucht. Umso komfortabler ist die Verhandlungsposition, teilweise resigniert bis wütend fallen jedoch die Reaktionen aus: Die Generation sei arbeitsscheu, fordernd und faul. Aber nicht nur das setzt Arbeitgeber unter Druck. Studien, die die Effekte der Vier-Tage-Woche auf Gesundheit, Wohlbefinden und auch Leistung untersuchten, zeigten in allen Bereichen positive Ergebnisse.

Warum also immer mehr arbeiten, wenn der Mehrwert gering ist? Dieser Meinung ist beispielsweise Umweltinformatiker Frederik (27). Er sagt: „Mehr als vier Tage die Woche möchte ich nicht arbeiten, dafür ist mir meine Zeit zu kostbar.“ Und auch Madita (18), Auszubildende im Einzelhandel, denkt: „Ich habe das Gefühl, dass man bei einer 40-Stunden-Woche nur für die Arbeit lebt.“ Die beiden sind zwei von acht jungen Leipzigerinnen und Leipzigern, die im LVZ-Dossier in Porträts zu Wort kommen. 

„Unsere Arbeitswelt ist stressiger geworden“ – das sagt auch Hannes Zacher von der Universität Leipzig. Der Arbeitspsychologe erklärt im Interview, wie man Arbeit, Familie und Freizeit in Einklang bringen kann, auch ohne Vier-Tage-Woche. Er weiß, was es für eine gute Work-Life-Balance braucht und wie man seine Vorgesetzten am besten von einer neuen Arbeitsstruktur überzeugt.

Friseur Gabriel Galozi hat in seinem Salon im Leipziger Zentrum die Vier-Tage-Woche eingeführt. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Nicht nur diskutieren, sondern machen: Das dachte sich ein Leipziger Friseur, bei dem seit Anfang des Jahres alle in der Vier-Tage-Woche arbeiten – und begeistert sind. Der Grund für die Umstellung war aber nicht vordergründig das Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen. Wieso der Handwerksbetrieb diesen Schritt gewagt hat und welche Effekte sich ganz nebenbei eingestellt haben, zeigt der Bericht aus dem Salon.

Für mehr Freizeit nehmen junge Menschen oft auch Gehaltseinbußen in Kauf. Was beim Weg in die Teilzeit zu beachten ist, erklären wir in einem FAQ.

Mehr als Obstkörbe und frisches Wasser: Um die Bedürfnisse der jungen Generation zu erfüllen, verfolgen Leipziger Arbeitgeber unterschiedliche Strategien, wie die Beispiele BMW und Leipziger Gruppe zeigen.

Dazu erklären vier junge Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter aus Leipzig, welche Forderungen der jungen Generation in naher Zukunft tatsächlich flächendeckend umgesetzt werden können.

Das Team hinter „New Work in Leipzig“

Für das LVZ-Dossier „New Work in Leipzig – wie wir arbeiten wollen“ haben sieben Volontärinnen und Volontäre der LVZ in den vergangenen Wochen recherchiert. Zum Team gehören Leonie Beyerlein, Nicole Eyberger, Philip Fiedler, Roberta Knoll, Bastian Raabe, Leo-Maxim Schauer und Linus-Benedikt Zosel.

