Nobelpreisträger Pääbo soll Leipziger Ehrenmedaille erhalten

Leipzig. Weitere Ehrung für Nobelpreisträger Svante Pääbo: Der Paläogenetiker, der am Donnerstag 68 Jahre alt wird, soll die Ehrenmedaille der Stadt Leipzig erhalten. Das wurde jetzt in einer Dienstberatung des Oberbürgermeisters Burkhard Jung (SPD) beschlossen. Die Verleihung soll im Juni mit einem Festakt erfolgen, zuvor muss allerdings noch der Stadtrat zustimmen. „Er gehört seit den 1990er-Jahren zu den prägenden Persönlichkeiten des Wissenschaftsstandorts Leipzig und hat sich in mehrfacher Hinsicht um die Stadt verdient gemacht“, heißt es in einer städtischen Mitteilung von Montag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unter der Voraussetzung eines entsprechenden Votums wird Pääbo der 32. Träger der Ehrenmedaille sein, die seit 1997 in unregelmäßigen Abständen an lebende Personen verliehen wird, „die durch außergewöhnliche Leistungen insbesondere auf wissenschaftlichem, wirtschaftlichem, kulturellem, sportlichem, sozialem, religiösem oder politischem Gebiet besondere Verdienste erworben und sich um das Gemeinwohl und das Ansehen der Stadt Leipzig verdient gemacht haben“.

Von José Carreras bis Arend Oetker und jetzt auch Svante Pääbo: bisherige Preisträger der Leipziger Ehrenmedaille

Bisher erhielten unter anderem Werner Heiduczek, Cornelius Weiss, Arend Oetker, Bernhard Heisig, Werner Tübke, Wolfgang Mattheuer, Wolf-Dietrich Freiherr Speck von Sternburg, Friedrich Magirius, Egidius Braun, José Carreras, Herbert Blomstedt und zuletzt 2019 Verena von Mitschke-Collande die Auszeichnung. Satzungsgemäß sollen nicht mehr als 25 lebende Personen die Ehrenmedaille tragen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der gebürtige Stockholmer Pääbo kam 1997 aus München nach Leipzig, um hier einer der Direktoren des damals gegründeten Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie zu werden. Zudem lehrt er an der Uni Leipzig als Honorar-Professor. Er gilt als Erfinder der Paläogenetik – eines Wissenschaftszweigs, der die Vor- und Frühgeschichte des Menschen mit Hilfe molekularbiologischer Methoden erforscht. Pääbo fand unter anderem heraus, dass der Neandertaler nicht wirklich ausgestorben ist. Vielmehr leben rund 40 Prozent seines Erbguts weiter – verteilt auf die heute lebenden Menschen.

Lesen Sie auch

Der Lohn für die bahnbrechende Forschung war vergangenes Jahr der Medizin-Nobelpreis. Die Stadt Leipzig, die Universität Leipzig und die Sächsische Akademie der Wissenschaften hatten Pääbo bereits 2003 mit dem Wissenschaftspreis der Stadt geehrt. Zu den weiteren Auszeichnungen des Schweden zählten 2009 das Große Bundesverdienstkreuz mit Stern und 2018 der Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft. Pääbo lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Leipzig.

Die Ehrenmedaille ist die zweithöchste Auszeichnung der Stadt, darüber steht nur die Ehrenbürgerwürde. Sie geht an „Personen, die sich in herausragender Weise um Mitmenschen, um das Gemeinwohl, um die Stadt Leipzig, ihr Ansehen oder ihre Entwicklung verdient gemacht haben“. Zuletzt wurden 2022 Channa Gildoni sowie Friedrich Magirius diese Ehre zuteil, davor hatte es seit 2001 keine Ernennungen gegeben. Die meisten Leipziger Ehrenbürgerwürden stammen aus dem 19. Jahrhundert.