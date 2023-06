﻿„Das Kokain der Jugend“: Leipziger Schüler greifen bei Notendruck zu Ritalin

Leipzig. Noch wenige Wochen, dann ist Notenschluss. „Für viele Kinder ist der Leistungsdruck momentan enorm“, seufzt Jan Zippel. Klassenarbeit reiht sich an Klassenarbeit. Wer mit der Note auf der Kippe steht, vielleicht versetzungsgefährdet ist, kann das Ruder jetzt herumreißen – oder scheitern.

Zippel ist Vater. Und er ist Vorsitzender des Leipziger Kreiselternrats. Wenn wichtige Prüfungen anstehen, sei er stets alarmiert: „Vor allem in den höheren Gymnasialklassen schlucken im Stress immer mehr Jugendliche Ritalin-Tabletten“, warnt er. „Sie glauben, dass sie damit bessere Noten erzielen.“ Von den Schulleitungen wisse man, „dass vermutlich alle Sekundarstufen II in Leipzig betroffen sind“. Dennoch bleibe die Gefahr meist unter dem Radar, fügt Zippel an. Tatsächlich gibt es keine Fallzahlen, weder für Leipzig noch Sachsen und Deutschland. Keine Studien, keine Aufklärungsprogramme, keine Hilfsangebote. Woran liegt das?

„Warum setzen wir als Gesellschaft unsere Kinder so unter Druck?“ Jan Zippel ist Vorsitzender des Kreiselternrats Leipzig. © Quelle: André Kempner

Oberärztin Evmorfia Fromme leitet das „Teen Spirit Island“, die Station für suchtkranke Kinder und Jugendliche am Helios-Parkklinikum. Ritalin-Missbrauch? „Es ist ein großes Dunkelfeld“, vermutet sie. „Doch in den Helferstrukturen, die ich überblicke, taucht das Problem selten auf. Auf unserer Station gibt es keinen einzigen Fall.“ Aus der Jugend-Drogenberatungsstelle „K(l)ick“ der Leipziger Diakonie ist zu erfahren, dass wegen Ritalin allenfalls mal eine Studentin oder ein Student Hilfe suchten. Aber Schüler? Fehlanzeige. Auch am Uniklinikum Leipzig (UKL) ist „kein einziger Fall eines Kindes mit einer Ritalin-Vergiftung wegen Missbrauchs“ bekannt, sagt Wieland Kieß, Direktor der dortigen Kinder- und Jugendklinik.

Ritalin: „Das Kokain der Jugend“

Dennoch sind die Expertinnen und Experten weit davon entfernt, Entwarnung zu geben. „Ritalin und andere ähnliche Substanzen sind das Kokain der Jugend“, sagt Kieß. „Die psychischen und neurologischen Folgen können verheerend sein.“ Auch Fromme warnt vor dem Suchtpotenzial des Medikaments. „Wenn Jugendliche anfangen, vor jeder Klassenarbeit Ritalin einzunehmen, kann sich der Konsum verselbstständigen.“

„Sie sind strukturiert, sie wollen gute Leistungen bringen“: Evmorfia Fromme, Leitende Oberärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Helios-Parkklinikum Leipzig, über betroffene Schülerinnen und Schüler. © Quelle: Christian Hüller/Helios

Legal kommt Ritalin im Gesundheitssystem hauptsächlich zur Behandlung einer Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung (ADHS) zum Einsatz – und ist auch dabei umstritten. „Nur wenn eine psychologische Verhaltenstherapie, Physio- oder Ergotherapie, eine Schulbegleitung und ähnliche Ansätze nicht fruchten und ein Kind massiv leidet, kann es angebracht sein, zusätzlich Ritalin zu verschreiben“, erklärt Kieß vom UKL. „Bei uns passiert das relativ selten.“

Beruhigungsmittel für ADHS-Kinder

Ritalin enthält den Wirkstoff Metylphenidat, der das Zentralnervensystem stimuliert und die Informationsübertragung zwischen den Nervenzellen verbessert. Im Fall von ADHS kann Ritalin Aufmerksamkeit und Konzentration erhöhen, sodass ein betroffenes Kind ruhiger wird. Die Arznei greift allerdings in die Hirnentwicklung ein. Daher mahnt auch Fromme, sie nur „gut überlegt, überprüft und eingebettet in eine Gesamtkonzeption“ zu verabreichen. Wegen der süchtig machenden Wirkung können Ärzte Ritalin nur mit einem sogenannten Betäubungsmittelrezept verschreiben. Die einzelnen Blätter im Block sind nummeriert, und es ist erfasst, welcher Arzt sie erhält. „Aber auf dem Schwarzmarkt kommt man ganz leicht an Ritalin“, beklagt Kieß.

„Die psychischen und neurologischen Folgen können verheerend sein“: Wieland Kieß ist Direktor der Kinder- und Jugendklinik am Leipziger Uniklinikum. © Quelle: André Kempner

Welche Wirkung Ritalin auf Menschen ohne ADHS hat, ist wissenschaftlich umstritten. „Es soll wohl kurzfristig das Arbeitsgedächtnis verbessern“, sagt Fromme. Kieß mutmaßt: „Wenn man es einmalig nimmt, wird man vielleicht leistungsstärker.“ Aber auf der Kehrseite stehen Schlafprobleme, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, höherer Blutdruck und eine Minderung des Körperwachstums. „Unter Ritalin denkt man weniger differenziert und negiert Gefahren, man überschätzt sich“, so Kieß. „In einer Klassenarbeit kann es auch daneben gehen, wenn man einfach schnell etwas hinschreibt, statt kurz innezuhalten.“

Kritik an überfrachteten Lehrplänen

Die jungen Menschen, die man auf der Helios-Suchtstation antrifft, probieren manchmal auch Ritalin aus, sagt Oberärztin Fromme. „Sie hoffen auf einen stimulierenden Effekt, merken aber schnell, dass Speed oder Ecstasy ganz anders wirken“, erläutert sie. Ritalin sei kaum interessant für Jugendliche, die ohnehin nur noch selten in die Schule gingen und morgens lieber liegen blieben. Nein, es sei eher eine Droge für Schülerinnen und Schüler, die alles richtig machen wollten: „Sie sind strukturiert, sie wollen gute Leistungen bringen. Wenn sie dafür Ritalin nehmen, fällt das zunächst gar nicht groß auf.“ Aber womöglich nehmen sie für ihr Leben den Irrglauben mit, dass sie den Ansprüchen nur mithilfe eines Medikaments gerecht werden.

Elternratschef Jan Zippel sieht hier die Ursache der Fehlentwicklung: „Warum setzen wir als Gesellschaft unsere Kinder so unter Druck?“ Er kritisiert einen Widerspruch, der dem Nachwuchs zu schaffen mache: „Wir haben die gebildetste Jugend aller Zeiten. Aber die Erzählung vom sozialen Aufstieg, der mit Bildung einmal verbunden war, die stimmt nicht mehr.“ Zippel kritisiert, dass die Lehrpläne überfrachtet und die vorherrschenden Lernmethoden veraltet seien. „Die Kinder hören immer nur: Du musst, du musst, du musst.“

Auch Fromme fordert ein Umdenken: „Ohne diesen Druck würden die Kids nicht mehr zu irgendwelchen Präparaten greifen, um die Leistung zu steigern“, schlussfolgert die Medizinerin. Indes setze nicht nur die Schule Heranwachsende unter Zugzwang, betont Kieß: „Jugendliche müssen im Internet permanent dem Vergleich standhalten.“ Die Altersgenossen seien ebenfalls ein Faktor, wenn junge Menschen zu Aufputschmitteln greifen, sagt der Klinikdirektor.

