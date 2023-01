﻿„Defensive Architektur“ in Leipzig: Wie die Stadt Menschen ausgrenzt

Es geht um Ehre und Pokale: 30 Athleten, Trainer und Teams sind für die wohl begehrteste Sportauszeichnung des Altenburger Landes nominiert. In sechs Kategorien treten sie an – das Publikum kann online oder per Stimmzettel voten. Die LVZ stellt die Kandidatinnen und Kandidaten vor: Heute die potenziellen Nachwuchssportler des Jahres.